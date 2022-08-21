В Україні з'явилися нові сигнали тривоги: про що попередять людей

Жителі деяких областей можуть почути сигнали хімічної та радіаційної небезпеки. Нові заходи запровадили через ядерний шантаж Росії.

В Україні запрацювали нові сигнали тривоги, які повідомляють про різний рівень небезпеки. Про це повідомив у Telegram Центр протидії дезінформації.

Нові попередження запровадили через ядерний шантаж Росії. Людям деяких областей надходитимуть повідомлення про хімічну та радіаційну небезпеку.

Сповіщати про небезпеку будуть такими засобами:

Сигнал хімічної небезпеки — звук церковних дзвонів.

Сигнал радіаційної небезпеки — дзвін у набат.

Сигнал евакуації із міста — гудок потяга. Після цього оповіщення треба одразу включити місцеве радіо чи телебачення та чекати на подальшу інформацію.

Пресцентр Збройних Сил України закликав не сіяти паніку і наголосив, що по всій країні такі оповіщення не звучатимуть.

"Якщо уважно прочитати текст від Центру протидії інформації, там сказано — "Деякі територіальні громади... Пам'ятайте про базові правила безпеки", — попередили військові.

Мінцифри України раніше повідомляло про отримання сповіщень про хімічну та радіаційну небезпеку в мобільному додатку "Повітряна тривога". У новій версії програми звучатимуть 5 типів тривог.

Фокус раніше писав, що в Києві транспорт не рухатиметься під час повітряної тривоги. Пасажирам скажуть покинути автобуси, трамваї чи тролейбуси, вони мають сховатися в укритті.

Українські нардепи раніше хотіли запровадити кримінальну відповідальність за роботу бізнесу під час повітряних тривог.