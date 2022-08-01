У Києві заборонили рух наземного транспорту під час повітряної тривоги

Пасажири повинні будуть висадитися з транспорту та перейти до найближчого укриття. Нові заходи стосуються, зокрема, і приватних перевізників, повідомили в КМДА.

Рада оборони Києва ухвалила рішення, згідно з яким відсьогодні наземний транспорт столиці зупинятиметься під час повітряної тривоги. Пасажири будуть зобов'язані вийти з автобуса, трамвая або тролейбуса та перейти до найближчого укриття. Про це в понеділок, 1 серпня, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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"Наземний громадський транспорт, зокрема й приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху. Пасажири мають покинути салон та пройти до найближчого укриття", — йдеться в повідомленні київської адміністрації.

За словами представників КМДА, метро у Києві під час повітряної тривоги все ще не перевозитиме пасажирів наземними ділянками, станції відкритого типу також будуть закриті.

Влада столиці закликала городян не ігнорувати сигнали тривоги та дотримуватися комендантської години. Також у КМДА нагадали, що карту укриттів Києва розміщено на офіційному порталі міста, а також у додатку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, нещодавно у Києві закрили торговий центр Ocean Plaza, власників якого пов'язують зі структурами, близькими до друга президента РФ Володимира Путіна Аркадія Ротенберга.

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