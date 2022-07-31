Віталію Кличку надали звання почесного громадянина Варшави

Відзнаку отримав його брат Володимир Кличко, сам Віталій знаходиться у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко отримав звання почесного громадянина Варшави. Це визнання героїзму всіх киян та відваги українського народу, заявив мер Києва.

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Він зазначив, що українці захищають не лише свою незалежність та європейський вибір, а й демократію, стабільність та безпеку всієї Європи.

[ + – ] Віталій Кличко став почесним громадянином Варшави

"Ми повинні перемогти путінських варварів, будь-яке "заморожування" конфлікту означатиме, що вони прийдуть знову. І апетити імперії зла не обмежаться лише Україною", — заявив Кличко, включившись у відеозв'язку під час церемонії з Києва.

Нагороду за нього отримав його брат Володимир Кличко. Церемонія відбулася на урочистому засіданні міської ради Варшави, яке триває щорічно 31 липня, у день Варшавського повстання.

Мер Варшави, Рафал Тшасковський наголосив, що Польща й надалі допомагатиме Україні та українці завжди можуть розраховувати на допомогу поляків. І обидві країни залишаться вільними та незалежними.

Нагадаємо, раніше українська поетеса Ліна Костенко здобула найвищу нагороду Франції — Орден Почесного Легіону. Нагородження відбулося у посольстві Франції у Києві. Ліна Костенко сказала, що приємно здивована та задоволена.