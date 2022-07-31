Віталію Кличку надали звання почесного громадянина Варшави
Відзнаку отримав його брат Володимир Кличко, сам Віталій знаходиться у Києві.
Мер Києва Віталій Кличко отримав звання почесного громадянина Варшави. Це визнання героїзму всіх киян та відваги українського народу, заявив мер Києва.
Він зазначив, що українці захищають не лише свою незалежність та європейський вибір, а й демократію, стабільність та безпеку всієї Європи.
"Ми повинні перемогти путінських варварів, будь-яке "заморожування" конфлікту означатиме, що вони прийдуть знову. І апетити імперії зла не обмежаться лише Україною", — заявив Кличко, включившись у відеозв'язку під час церемонії з Києва.
Нагороду за нього отримав його брат Володимир Кличко. Церемонія відбулася на урочистому засіданні міської ради Варшави, яке триває щорічно 31 липня, у день Варшавського повстання.
Мер Варшави, Рафал Тшасковський наголосив, що Польща й надалі допомагатиме Україні та українці завжди можуть розраховувати на допомогу поляків. І обидві країни залишаться вільними та незалежними.
Нагадаємо, раніше українська поетеса Ліна Костенко здобула найвищу нагороду Франції — Орден Почесного Легіону. Нагородження відбулося у посольстві Франції у Києві. Ліна Костенко сказала, що приємно здивована та задоволена.