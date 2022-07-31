Виталию Кличко присвоили звание почетного гражданина Варшавы

Отличие получил его брат, Владимир Кличко, сам Виталий находится в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко получил звание почетного гражданина Варшавы. Это признание героизма всех киевлян и отваги украинского народа, заявил мэр Киева.

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Он отметил, что украинцы защищают не только свою независимость и европейский выбор, но и демократию, стабильность и безопасность всей Европы.

[ + – ] Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы

"Мы должны победить путинских варваров, любое "замораживание" конфликта будет означать, что они придут снова. И аппетиты империи зла не ограничатся только Украиной", — заявил Кличко, включившись по видеосвязи во время церемонии из Киева.

Награду за него получил его брат, Владимир Кличко. Церемония прошла на торжественном заседании городского совета Варшавы, которое проходит ежегодно 31 июля, в день Варшавского восстания.

Мэр Варшавы, Рафал Тшасковский подчеркнул, что Польша и далее будет помогать Украине и украинцы всегда могут рассчитывать на помощь поляков. И обе страны останутся свободными и независимыми.

Напомним, ранее украинская поэтесса Лина Костенко получила наивысшую награду Франции – Орден Почетного Легиона. Награждение прошло в посольстве Франции в Киеве. Лина Костенко сказала, что приятно удивлена и польщена.