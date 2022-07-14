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Украинская поэтесса Лина Костенко получила высшую награду Франции (фото)

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лина костенко, украинская поэтесса, орден почетного легиона, награда франции, виталий кличко
Фото: Виталий Кличко / Фейсбук | Лина Костенко получила Орден Почетного легиона

Сама поэтесса призналась, что вручение награды стало для нее неожиданностью.

92-летняя украинская поэтесса Лина Костенко получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона. Вручили орден в Посольстве Франции в Киеве. Сама Лина призналась, что награждение стало для нее приятным сюрпризом. Снимки появились в Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

"В тяжелое время мы здесь собрались, но по очень хорошему случаю, потому что получить Орден почетного легиона – это большая честь. Для меня это была абсолютная неожиданность, потому что я отношусь к всемирно неизвестной литературе. И вдруг такая награда. Я действительно люблю Францию. У меня есть стихи о Франции", – сказала во время вручения награды Лина Костенко.

лина костенко, украинская поэтесса, орден почетного легиона, награда франции
Фото: Виталий Кличко / Фейсбук

Свою награду она посвятила украинским воинам. "Не времени на поражение", — отметила поэтесса.

лина костенко, украинская поэтесса, орден почетного легиона, награда франции
Фото: Виталий Кличко / Фейсбук
лина костенко, украинская поэтесса, орден почетного легиона, награда франции
Фото: Виталий Кличко / Фейсбук
лина костенко, украинская поэтесса, орден почетного легиона, награда франции
Фото: Виталий Кличко / Фейсбук
лина костенко, украинская поэтесса, орден почетного легиона, награда франции
лина костенко, украинская поэтесса, орден почетного легиона, награда франции
лина костенко, украинская поэтесса, орден почетного легиона, награда франции
лина костенко, украинская поэтесса, орден почетного легиона, награда франции
лина костенко, украинская поэтесса, орден почетного легиона, награда франции

Отметим, что украинцы раньше становились кавалерами Ордена Почетного легиона. Среди них – выдающийся украинский художник Илья Репин, антрополог и этнограф Федор Вовк, хореограф Сергей Лифарь, медик Василий Вернадский.

Орден почетного легиона — французская награда, которая была учреждена в 1802 году Наполеоном Бонапартом по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

Принимают в члены ордена за выдающиеся военные или гражданские заслуги. И делает это обычно президент Французской Республики, который также является Великим магистром ордена.