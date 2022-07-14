Украинская поэтесса Лина Костенко получила высшую награду Франции (фото)

Сама поэтесса призналась, что вручение награды стало для нее неожиданностью.

92-летняя украинская поэтесса Лина Костенко получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона. Вручили орден в Посольстве Франции в Киеве. Сама Лина призналась, что награждение стало для нее приятным сюрпризом. Снимки появились в Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

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"В тяжелое время мы здесь собрались, но по очень хорошему случаю, потому что получить Орден почетного легиона – это большая честь. Для меня это была абсолютная неожиданность, потому что я отношусь к всемирно неизвестной литературе. И вдруг такая награда. Я действительно люблю Францию. У меня есть стихи о Франции", – сказала во время вручения награды Лина Костенко.

Фото: Виталий Кличко / Фейсбук

Свою награду она посвятила украинским воинам. "Не времени на поражение", — отметила поэтесса.

Фото: Виталий Кличко / Фейсбук Фото: Виталий Кличко / Фейсбук Фото: Виталий Кличко / Фейсбук

Отметим, что украинцы раньше становились кавалерами Ордена Почетного легиона. Среди них – выдающийся украинский художник Илья Репин, антрополог и этнограф Федор Вовк, хореограф Сергей Лифарь, медик Василий Вернадский.

Орден почетного легиона — французская награда, которая была учреждена в 1802 году Наполеоном Бонапартом по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

Принимают в члены ордена за выдающиеся военные или гражданские заслуги. И делает это обычно президент Французской Республики, который также является Великим магистром ордена.