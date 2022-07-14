Українська поетеса Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції (фото)

Сама поетеса зізналася, що вручення нагороди стало для неї несподіванкою.

92-річна українська поетеса Ліна Костенко здобула найвищу нагороду Франції — Орден Почесного легіону. Вручили орден у Посольстві Франції у Києві. Сама Ліна зізналася, що нагородження стало для неї приємним сюрпризом. Знімки з'явилися у Facebook мера Києва Віталія Кличка.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Культура" в Facebook Підписатись

"У важкий час ми тут зібралися, але з дуже доброї нагоди, бо отримати Орден Почесного легіону — це велика честь. Для мене це була абсолютна несподіванка, бо я належу до всесвітньо невідомої літератури. І раптом така нагорода. Я справді люблю Францію. У мене є вірші про Францію", — сказала під час вручення нагороди Ліна Костенко.

Фото: Віталий Кличко / Фейсбук

Свою нагороду вона присвятила українським воїнам. "Нема часу на поразку", — зазначила поетеса.

Фото: Віталий Кличко / Фейсбук Фото: Віталий Кличко / Фейсбук Фото: Віталий Кличко / Фейсбук

Зазначимо, що українці раніше ставали кавалерами Ордену Почесного легіону. Серед них — видатний український художник Ілля Рєпін, антрополог та етнограф Федір Вовк, хореограф Сергій Ліфар, медик Василь Вернадський.

Орден Почесного легіону — французька нагорода, яка була заснована в 1802 Наполеоном Бонапартом за прикладом лицарських орденів. Приналежність до ордена є найвищою відзнакою, пошани та офіційного визнання особливих заслуг у Франції.

Приймають у члени ордену видатні військові чи громадянські заслуги. І робить це зазвичай президент Французької Республіки, котрий також є Великим магістром ордену.