У Чорному морі росіяни зосереджують усе більше ракетоносіїв, — ОК "Південь"

На День Незалежності очікуються посилені обстріли українських міст.

Росіяни розміщують у Чорному морі все більше ракетоносіїв задля обстрілів українських міст у День Незалежності. Про це повідомляє керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, ситуація на південному фронті стабільно складна, проте контрольована українськими Збройними силами. Очікуються посилення російських обстрілів.

Як відомо, наразі в Чорному морі розміщено 5 ракетоносіїв, що оснащені ракетами типу "Калібр", якими активно обстрілюють українські Миколаїв та Одесу останнім часом.

"Ми розуміємо всі ризики та тяжіння наших ворогів до символізму. Ми бачимо, що [росіяни] істотно збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Використання "Калібрів" цієї ночі може бути знаком того, що вони зараз готові їх використовувати, навіть попри велику вартість і не дуже значну кількість, яка ще залишилася", — розповіла Наталія Гуменюк про ризики на День Незалежності та день півріччя від початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема відомо, що наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають два російські великі десантні кораблі та п'ять ракетоносіїв, що загалом оснащені 30 ракетами типу "Калібр".

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