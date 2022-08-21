Военный эксперт назвал города, которые 24 августа подвергаются наибольшей опасности

Украинская система ПВО будет приведена в повышенную боевую готовность.

Названы города, которые будут находиться в самой большой опасности в День Независимости. Об этом рассказал летчик-инструктор, полковник запаса и военный эксперт Роман Свитан 24 каналу.

По словам специалиста, Россия больше готовится к обороне своей территории, чем к активному наступлению на Украину 23-24 августа 2022. А украинцам не стоит ожидать более страшных обстрелов, чем было за полгода до этого. Однако российские войска стягивают к границам большое количество систем С-300 и концентрируют ПВО у линии фронта.

"Удары этих систем достаточно коварны. Они предназначены для борьбы с самолетами, а их используют для борьбы с мирными людьми", — рассказал Роман Свитан, уточнив, что в большинстве своем они начинены шрапнелью.

Украинская система ПВО также в эти дни будет приведена в повышенную боевую готовность.

В частности, полковник запаса отметил, что украинские государственные праздники заставляют российских оккупантов принимать меры для своей обороны.

Военный эксперт подчеркнул, что системы С-300, которые РФ разворачивает в Беларуси и в Крыму, могут причинить наибольшую беду прифронтовым городам — Харькову, Чернигову и Николаеву. Поэтому этим городам следует принимать более тщательные меры противовоздушной обороны.

Напомним, ко Дню Независимости россияне концентрируют большее количество ракетоносителей в Черном море.

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