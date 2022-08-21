"Укрзалізниця" закликає не їхати до Харкова найближчими днями: у чому причина

Приміські та регіональні рейси до Харкова та з нього тимчасово скасовані.

"Укрзалізниця" звернулася до пасажирів з проханням не їхати до Харкова найближчим часом у зв'язку із введенням у місті довгої комендантської години, яка діятиме 23-25 серпня. Про це пресслужба компанії-перевізника повідомила у своєму Facebook у неділю, 21 серпня.

Так, комендантська година у Харкові триватиме з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. З міркувань безпеки "Укрзалізниця" закликала пасажирів перенести поїздку до Харкова та з нього у ці дати, йдеться у повідомленні.

Крім цього компанія попередила українців, що приміські та регіональні рейси до міста та з нього будуть скасовані, тоді як поїзди далекого прямування будуть зайняті забезпеченням критично необхідних перевезень у регіоні.

"Просимо стежити за оновленням на офіційних каналах Харківської ВДА та Укрзалізниці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 серпня російські війська обстріляли гуртожиток у Харкові, де було розміщено людей з порушенням слуху. Станом на вечір 20 серпня під завалами будівлі виявлено тіла 15 загиблих людей.

Вранці, 18 серпня, Слобідським районом Харкова випустили мінімум 5 ракет. Було потрапляння до гуртожитку — загинула 1 особа та 18 постраждали.

Обстріл Харкова стався і 19 серпня, в день жалоби за загиблими 17-18 серпня, внаслідок чого постраждали кілька людей, серед них дитина.