"Укрзализныця" призывает не ехать в Харьков в ближайшие дни: в чем причина

Пригородные и региональные рейсы в Харьков и из него временно отменены.

"Укрзализныця" обратилась к пассажирам с просьбой не ехать в Харьков в ближайшее время в связи с введением в городе длинного комендантского часа, который будет действовать 23-25 августа. Об этом пресс-служба компании-перевозчика сообщила в своем Facebook в воскресенье, 21 августа.

Так, комендантский час в Харькове продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Из соображений безопасности "Укрзализныця" призвала пассажиров перенести поездку в Харьков и из него в эти даты, говорится в сообщении.

Помимо этого компания предупредила украинцев, что пригородные и региональные рейсы в город и из него будут отменены, в то время как поезда дальнего следования будут заняты обеспечением критически необходимых перевозок в регионе.

"Просим следить за обновлением на официальных каналах Харьковской ВГА и Укрзализныци", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа российские войска обстреляли общежитие в Харькове, где были размещены люди с нарушениям слуха. По состоянию на вечер 20 августа под завалами здания были обнаружены тела 15 погибших человек.

Утром 18 августа по Слободскому району Харькова выпустили минимум 5 ракет. Было попадание в общежитие – погиб 1 человек и 18 пострадали.

Обстрел Харькова произошел и 19-го августа, в день траура по погибшим 17-18 августа, в результате чего пострадали несколько человек, среди них ребенок.