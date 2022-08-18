Оккупанты снова обстреляли Харьков: по меньшей мере пять раненых (обновлено)

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, первый "прилет" зафиксирован в 4:32, после было еще минимум четыре. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате очередной атаки есть пожары.

Российские оккупанты продолжают бомбить Харьков. Под утро захватчики опять запустили ракеты по городу, сообщил мэр Игорь Терехов.

По словам городского головы, в 4:32 был первый ракетный удар, а затем еще минимум четыре.

"Прилетело в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар. Информация еще уточняется. Взрывов было не меньше пяти, поэтому география попаданий может расшириться", — сообщил Терехов.

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате попаданий снарядов есть несколько пожаров, сейчас известно о 2 пострадавших, среди них — ребенок.

"Все профильные службы работают на местах. Вниманию харьковчан и жителей области: не игнорируйте сигналы тревоги, не покидайте укрытий", — добавил Синегубов.

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По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, после ракетного удара в Слободском районе Харькова получили ранения 5 человек.

"Как информировал ранее, среди них-один ребенок", — отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, что вчера российские оккупанты мощно обстреляли общежитие в Харькове. По информации спасателей, информация о попадании поступила к ним в 21:40. В 23:38 пожар был локализирован. Как рассказала советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова, среди пострадавших были люди с нарушениями слуха, которые даже не могли услышать воздушной тревоги. В результате обстрела погибли 7 человек, 16 пострадали, среди них — 11-летний ребенок, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Президент Украины уже отреагировал на инцидент в Харькове. Он отметил, что это "подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующего бессилие агрессора".

Ранее мы сообщали, в ночь на 17 августа российские войска обстреляли ракетами Одесскую область. Одну из ракет удалось сбить, вторая приземлилась в Белгород-Днестровском районе, в результате чего были разрушена база отдыха и несколько частных домов.