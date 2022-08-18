Среди пострадавших — 11-летний ребенок: Синегубов рассказал подробности обстрела общежития в Харькове

По предварительной информации, российские захватчики ударили по городу из "Искандеров". Известно, что 7 человек погибли, еще 16 — пострадали

Российские оккупанты нанесли удар по общежитию в Харькове из "Искандеров". В результате обстрела погибли 7 человек, 16 пострадали, среди них — 11-летний ребенок, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В трехэтажный жилой дом на Салтовке оккупанты попали российской ракетой, предварительно — "Искандером". Разрушения ужасные", — рассказал глава ОВА.

Синегубов отметил, что среди 16 пострадавших есть 11-летний ребенок. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, а остальные госпитализированы — в среднем. Кроме того, глава Харьковской ОВА добавил, что россияне начали разгонять в сети фейки о "военных объектах".

"Ни одного военно объекта. Исключительно гражданские — среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны только изверги", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, что российские оккупанты вечером в среду, 17 августа, ударили ракетой по общежитию в Харькове. По информации спасателей, информация о попадании поступила к ним в 21:40. В 23:38 пожар был локализирован. Как рассказала советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова, среди пострадавших были люди с нарушениями слуха, которые даже не могли услышать воздушной тревоги. Общежитие разрушено полностью.

Напомним, что президент Украины уже отреагировал на инцидент в Харькове. Он отметил, что это "подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующего бессилие агрессора".