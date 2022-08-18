Серед постраждалих — 11-річна дитина: Синєгубов розповів подробиці обстрілу гуртожитку в Харкові

За попередньою інформацією, російські загарбники вдарили по місту з "Іскандерів". Відомо, що 7 людей загинули, ще 16 – постраждали

Російські окупанти завдали удару по гуртожитку в Харкові з "Іскандерів". Внаслідок обстрілу загинули 7 людей, 16 постраждали, серед них — 11-річна дитина, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

"У триповерховий житловий будинок на Салтівці окупанти влучили російською ракетою, попередньо — "Іскандером". Руйнування — жахливі", — розповів голова ОВА.

Синєгубов зазначив, що серед 16 постраждалих є 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, а решта госпіталізованих — у середньому. Крім того, голова Харківської ОВА додав, що росіяни почали розганяти у мережі фейки про "військові об'єкти".

"Жодного військово об’єкту. Виключно цивільні — серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди", — наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, що російські окупанти ввечері в середу, 17 серпня, вдарили ракетою по гуртожитку у Харкові. За інформацією рятувальників, інформація про влучення надійшла до них о 21:40. О 23:38 пожежу було локалізовано. Як розповіла радниця голови Харківської облради Наталія Попова, серед постраждалих були люди з порушеннями слуху, які навіть не могли почути повітряну тривогу. Гуртожиток зруйнований повністю.

Нагадаємо, що президент України вже відреагував на інцидент у Харкові. Він зазначив, що це "підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора".