Удар по гуртожитку в Харкові: кількість загиблих зросла (фото, відео)

На місці інциденту продовжують працювати рятувальники. Пожежу вдалося локалізувати, людей дістають із-під завалів. За інформацією директора департаменту цивільного захисту Івана Сокола, окупанти вдарили по гуртожитку ракетою типу "Калібр".

Кількість жертв внаслідок удару російських окупантів по гуртожитку у Харкові зросла. Наразі відомо про 7 загиблих, повідомляє ДСНС України.

За інформацією рятувальників, інформація про влучення ракети надійшла до них о 21:40. О 23:38 пожежу було локалізовано.

"Продовжується гасіння пожежі та порятунок людей з-під завалів. Загинуло 7 та постраждало 13 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи). Від ДСНС залучено 80 осіб та 18 од. техніки", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] На даний момент відомо про 7 загиблих

Як розповіла радниця голови Харківської облради Наталія Попова, серед постраждалих були люди із вадами слуху.

"На жаль, є люди, які не могли чути/говорити. Попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо на інформацію з лікарень. Молимося. Вони навіть не могли почути тривогу", — написала Попова у Facebook.

Директор департаменту цивільного захисту Іван Сокол розповів "Суспільному Харків", що окупанти випустили крилату ракету "Калібр".

"Попередньо, крилата ракета "Калібр". Тип встановлюється. Потрапила в гуртожиток, який налічував три поверхи. Гуртожиток зруйнований вщент. В гуртожитку, за попередньою інформацією, проживало більше 30 людей, серед яких діти та пенсіонери", — повідомив Сокол.

[ + – ] Гуртожиток зруйнований повністю

[ + – ] Серед поранених є дитина

Нагадаємо, що президент України вже відреагував на інцидент у Харкові. Він зазначив, що це "підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора".

Раніше ми повідомляли, що окупанти атакували Сумську область з артилерії. За словами голови ОВА Дмитра Живицького, російські загарбники 15 разів відкривали вогонь. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, а також школа та будинок культури.