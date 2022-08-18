Удар по общежитию в Харькове: число погибших возросло (фото, видео)

На месте инцидента продолжают работать спасатели. Пожар удалось локализировать, людей достают из-под завалов. По информации директора департамента гражданской защиты Ивана Сокола, оккупанты ударили по общежитию ракетой типа "Калибр".

Количество жертв в результате удара российских оккупантов по общежитию в Харькове возросло. На данный момент известно о 7 погибших, сообщает ГСЧС Украины.

По информации спасателей, информация об попадании ракеты поступила к ним в 21:40. В 23:38 пожар был локализирован.

"Продолжается тушение пожара и спасение людей из-под завалов. Погибло 7 и пострадало 13 человек (из них подразделениями ГСЧС спасены 4 человека). От ГСЧС привлечено 80 человек и 18 ед. техники", — говориться в сообщении.

[ + – ] На данный момент известно о 7 погибших

Как рассказала советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова, среди пострадавших были люди с нарушениями слуха.

"Увы, есть люди которые не могли слышать/говорить. Предварительно были они среди тех, кому оказали помощь на месте. Ждем информацию из больниц. Молимся. Они даже не могли услышать тревогу", — написала Попова в Facebook.

Директор департамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал "Суспільному Харків", что оккупанты выпустили крылатую ракету "Калибр".

"В настоящее время известно, что приблизительно в 21:18 предварительно крылатая ракета "Калибр". Тип устанавливается. Попала в общежитие, которое насчитывало три этажа. Общежитие разрушено полностью. В общежитии, по предварительной информации, проживало более 30 человек, среди которых дети и пенсионеры", — сообщил Сокол.

[ + – ] Общежитие разрушено полностью

[ + – ] Среди раненых есть ребенок

Напомним, что президент Украины уже отреагировал на инцидент в Харькове. Он отметил, что это "подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующего бессилие агрессора".

Ранее мы сообщали, что оккупанты атаковали Сумскую область из артиллерии. По словам главы ОВА Дмитрия Живицкого, российские захватчики 15 раз открывали огонь. В результате атаки были повреждены жилые дома, а также школа и дом культуры.