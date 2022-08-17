ЗС РФ обстріляли житловий будинок у Харкові: почалася сильна пожежа, відомо про 6 загиблих (відео)

Удар російських окупантів припав по Салтівському району міста. Снаряд влучив у будівлю гуртожитку — він повністю знищений.

Російські війська увечері 17 серпня обстріляли Харків. Удар припав по Салтівському житловому масиву. Унаслідок обстрілу росіян горить житлова будівля, є поранені та загиблі. Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти вкотре вдарили по Салтівці. І знову по житловій інфраструктурі. Виникла пожежа, рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці", — написав чиновник.

На кадрах із соціальних мереж видно, що на місці удару почалася сильна пожежа, туди прибули багато машин швидкої допомоги, а також пожежники та рятувальники.

Голова Харківської ОВА повідомив, що кількість загиблих уже досягла 6, ще 16 мирних жителів отримали поранення.

Олег Синєгубов закликав людей перебувати у укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бо російська армія досі хаотично обстрілює місто.

Реакція Володимира Зеленського

За словами президента, російські війська влучили в будівлю гуртожитка, він повністю знищений.

"Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимось", — написав він.

Нагадаємо, в ніч проти 17 серпня російські війська обстріляли ракетами Одеську область. Одну з ракет вдалося збити, друга приземлилася у Білгород-Дністровському районі, внаслідок чого було зруйновано базу відпочинку та кілька приватних будинків.

16 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що ЗС РФ випускають по українських позиціях до 60 тисяч боєприпасів щодня. За добу росіяни здійснюють приблизно 700-800 обстрілів. Також українське командування непокоїться через розташування ракетних систем на території Білорусі вздовж кордону з Україною.