Войска РФ обстреляли Харьков в день траура по погибшим: есть новые жертвы (фото)

Под атаку ВС РФ попали пять районов города. Удар был нанесен в том числе и по общежитию, среди пострадавших есть дети.

Ночью и утром в пятницу, 19 августа, российские Вооруженные силы совершили обстрел Харькова, где сегодня был объявлен день траура по погибшим 17-18 августа. Под удар противника попали пять районов города, есть по меньшей мере один погибший. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам главы города, в 4:32 один, а затем еще минимум четыре раза войска РФ нанесли ракетные удары по Слободскому и Холодногорскому районам — в результате в последнем возник крупный пожар в административном здании на площади 4,5 тыс. кв. м. Спасатели сообщили о его обрушении. Также в результате атаки воспламенились около 15 автомобилей, стоявших у здания.

Фото: Telegram

Уже в 05:44 войска РФ совершили еще один обстрел — в этот раз под него попали Киевский, Основянский и Немышлянский районы Харькова. По словам Терехова, в одном случае было зафиксировано попадание в жилое здание, есть по меньшей мере один пострадавший. Также российская армия нанесла удар по неназванному инфраструктурному объекту — там возник пожар.

Позже Терехов уточнил, что утром в Слободском районе ВС РФ обстреляли общежитие, в результате чего пострадали 16 человек, среди которых две детей. Также спасатели сообщили, что один человек погиб. Площадь возгорания в здании составила 800 кв. м.

Напомним, что 17 августа российские военные попали ракетой в общежитие в Харькове. Среди пострадавших были люди с нарушениями слуха, в результате погибли 7 человек.

Утром 18 августа захватчики выпустили минимум 5 ракет по Слободскому району Харькова. Погиб 1 человек и 18 – пострадали.