Війська РФ обстріляли Харків у день жалоби за загиблими: є нові жертви (фото)

Під атаку ЗС РФ потрапили п'ять районів міста. Удару було завдано зокрема й по гуртожитку, серед постраждалих є діти.

Уночі та вранці у п'ятницю, 19 серпня, російські Збройні сили здійснили обстріл Харкова, де сьогодні було оголошено день жалоби за загиблими 17-18 серпня. Під удар противника потрапили п'ять районів міста, є щонайменше один загиблий. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами голови міста, о 04:32 один, а потім ще мінімум чотири рази війська РФ завдали ракетних ударів по Слобідському та Холодногірському районах — унаслідок в останньому виникла велика пожежа в адміністративній будівлі на площі 4,5 тис. кв. м. Рятувальники повідомили про її обвалення. Також унаслідок атаки спалахнули приблизно 15 автомобілів, що стояли біля будівлі.

Фото: Telegram

Уже о 05:44 війська РФ здійснили ще один обстріл — цього разу під нього потрапили Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова. За словами Терехова, в одному випадку було зафіксовано влучання у житловий будинок, є щонайменше один потерпілий. Також російська армія завдала удару по неназваному інфраструктурному об'єкту — там виникла пожежа.

Пізніше Терехов уточнив, що вранці у Слобідському районі ЗС РФ обстріляли гуртожиток, унаслідок чого постраждали 16 людей, серед яких двоє дітей. Також рятувальники повідомили, що одна людина загинула. Площа загоряння у будівлі становила 800 кв. м.

Нагадаємо, що 17 серпня російські військові потрапили ракетою у гуртожиток у Харкові. Серед постраждалих були люди з порушеннями слуху, внаслідок чого загинули 7 людей.

Вранці 18 серпня загарбники випустили мінімум 5 ракет по Слобідському району Харкова. Загинула 1 особа та 18 – постраждали.