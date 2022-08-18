Окупанти знову обстріляли Харків: щонайменше п'ятеро поранених (оновлено)

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, перший "приліт" зафіксовано о 4:32, після було ще мінімум чотири. Голова Харківської ОВА Олег Синегубов поінформував, що внаслідок чергової атаки є пожежі.

Російські окупанти продовжують бомбардувати Харків. Під ранок загарбники знову запустили ракети по місту, повідомив мер Ігор Терехов.

За словами міського голови, о 4:32 був перший ракетний удар, а потім ще щонайменше чотири.

"Прилетіло до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет пожежа. Інформація ще уточнюється. Вибухів було не менше п'яти, тому географія влучень може розширитися", — повідомив Терехов.

Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок влучень снарядів є кілька пожеж, зараз відомо про 2 постраждалих, серед них – дитина.

"Усі профільні служби працюють на місцях. До уваги харків'ян та мешканців області: не ігноруйте сигнали тривоги, не залишайте укриттів", — додав Синєгубов.

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За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, після ракетного удару в Слобідському районі Харкова отримали поранення 5 осіб.

"Як інформував раніше, серед них — одна дитина", — зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що вчора російські окупанти потужно обстріляли гуртожиток у Харкові. За інформацією рятувальників, інформація про влучення надійшла до них о 21:40. О 23:38 пожежу було локалізовано. Як розповіла радниця голови Харківської облради Наталія Попова, серед постраждалих були люди з порушеннями слуху, які навіть не могли почути повітряну тривогу. Внаслідок обстрілу загинули 7 людей, 16 постраждали, серед них — 11-річна дитина, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Президент України вже відреагував на інцидент у Харкові. Він зазначив, що це "підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора".

Раніше ми повідомляли, що в ніч на 17 серпня російські війська обстріляли ракетами Одеську область. Одну з ракет вдалося збити, друга приземлилася у Білгород-Дністровському районі, внаслідок чого було зруйновано базу відпочинку та кілька приватних будинків.