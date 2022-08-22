Українські ВПС готові приймати "вітання" ЗС РФ на День Незалежності, — командування

Розвідка постійно з'ясовує плани ворога, армії важливо знати, до чого готуються ЗС РФ і які засоби при цьому зосереджують.

Речник командування ВПС України Юрій Ігнат заявив, що армія буде готова до можливих провокацій ЗС РФ на День Незалежності 24 серпня. Про це повідомляє "УНІАН".

За словами Ігната, Військово-повітряні сили розглядають різні сценарії розвитку подій до Дня Незалежності України.

"Воїни Повітряних сил оборонятимуть наше небо. Насамперед потрібно знати, до чого готується ворог, ведеться постійна розвідка, потрібно знати, які сили чи засоби противник концентрує на підступах до наших кордонів", — повідомив Юрій Ігнат.

Українські військові беруть до уваги те, що російська бойова авіація є на території десятків аеродромів у Білорусі, в окупованому Криму та РФ, а також ракетну загрозу. ЗСУ відстежуватиме погрози та намагатиметься адекватно реагувати на "подарунки", які ворог може підготувати до головного свята в Україні

Додамо, в ОК "Південь" повідомили, що в Чорному морі збільшилася кількість кораблів із ракетами "Калібр". Тепер їх там п'ять, а загальний залп складає до 30 ракет. Усі судна зосереджені за мисом Тарханкут, де вони мають бути в безпеці.

Мешканців України закликають не ігнорувати сигнали тривоги в період свят і йти в укриття.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, всім співробітникам Урядового кварталу рекомендовано тиждень працювати з дому.

Раніше повідомлялося, що РФ звозить із Далекого Сходу ракети для ЗРК С-300, щоб завдавати ударів по Україні 24 серпня.