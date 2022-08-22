Що чекає на Україну 24 серпня. Прогнози тарологів на День Незалежності

Експерти рекомендують усім українцям бути уважними та за можливості залишатися вдома.

24 серпня — найважливіший день в історії нашої країни. Саме тому всіх українців хвилює, що чекає на Україну в цю дату. Чи варто побоюватися посилення бойових дій, чи будуть просування на фронті у цей день і який прогноз, загалом, дають астрологи, тарологи й екстрасенси на День Незалежності України.

За словами екстрасенса Макса Гордєєва, енергетика 24 серпня досить позитивна. Цього дня панує енергія сили та цілі, Україна виграватиме, і швидше за все цей день стане кривавим саме для окупантів.

Проте експерт зазначає, що Росія в цю символічну для нас дату планує ракетні удари і готує нові плани на завоювання, поки не бажаючи відступати. А тому українцям треба бути дуже уважними і за можливості нікуди не виходити. Краще залишитись вдома, бо можуть бути провокації. Росія спробує з останніх сил ударити по нашій країні, а тому треба бути дуже обережними.

"Може бути все що завгодно, тому в жодному разі не ходіть по центру міста, не йдіть у ресторани. Краще проведіть два дні вдома", — зазначає Гордєєв.

Водночас, ворог сподівається щось вирішити, піти якимось обманним шляхом на перемир'я, тому керівництву країни також важливо бути напоготові.

Цього дня Україні випадає карта боротьби. Будуть точкові удари з нашого боку. Є можливість просування в позитивному напрямку.

За словами іншої експертки-тарологині Людмили Хомутовської, у період 22-24 серпня Україна отримає нові можливості та нову підтримку. У День Незалежності Україна стане "зіркою всесвітнього масштабу". Весь світ говоритиме про наші успіхи на фронті, про силу духу українців, їхню стійкість перед жахами війни.

"Ми отримаємо допомогу, яка стане подарунком, запропонують більше, ніж мали. Це можуть бути фінанси чи зброя", — каже експерт.

Україна стоятиме перед вибором, про який ми не знатимемо. Станеться щось доленосне, вибір стосується перемоги. Ймовірно, йдеться про переговори, про які ми дізнаємося через багато років.

Разом із тим найближчі дні можуть бути неспокійними. Росія може використати символічну дату для України, щоб помститися за невдачі на фронті. 24 серпня можуть бути провокації у багатьох містах України. Зокрема в Миколаєві, Харкові й області, Одесі, Донецьку, Краматорську, Слов'янську, Луганську, Енергодарі, а також у тимчасово окупованому Херсоні. День Незалежності буде максимально напруженим днем для країни.

Фокус раніше писав про те, що чекає на Україну після 24 серпня. Астрологи зазначають, що на нашу країну чекає переломний рік і перехід на новий рівень.