Що чекає на Україну після 24 серпня 2022 року. Астрологічний прогноз

На нашу країну чекає переломний рік та перехід на новий рівень.

24 серпня 2022 року Україна відзначає свій день народження — 31 рік Незалежності. За словами астрологині Марини Скаді, цей особливий день в астрології називають персональним Новим роком чи Соляром. Не завжди справжній день народження збігається з календарним, оскільки Соляр це транзит. У різні роки для України цей період настає з 23 по 25 серпня. Дата залежить від наближеності до високосного року.

За словами астрологині, майбутній рік для України буде доленосним. Протягом року наша країна стане видимою для всіх і навіть ті, хто мало що чув про неї, захоплюватимуться силою духу та могутністю української єдності.

Сонце в першому домі Соляра наголошує на важливості року — це початок нового життєвого циклу, а також показник хорошого здоров'я, фізичної сили, активності, самостійності.

Символічно Україна перебуває під заступництвом знаку зодіаку Телець. Саме тому ніхто не може прогнути українців, підкорити їх собі та змусити поступитися своїми землями.

Астрологиня стверджує, що протягом наступного року Україна зможе повернути більшу частину окупованих територій та знову пустити коріння на своїй землі. Наступний день народження наша країна відсвяткує за комфортніших умов. Багато українців повернуться додому, сім'ї возз'єднаються.

Експертка зазначає, що войовничий Марс у 10-му домі вказує на просування ЗСУ.

Крім того, Соляр 2022 року починає рік підготовки до великого стрибка, переходу на новий рівень як для українців, зокрема, так і для України, загалом. Багато політиків назавжди вийдуть із гри. Так, як було раніше, ніколи не буде.

Астрологиня зазначає, що у жовтні 2022 року може здатися, що все втрачено, але потрібно буде зібрати волю в кулак, і тоді до кінця року перевага виявиться на нашому боці. Росія більше не зможе протистояти ЗСУ і наша країна вийде переможцем.

Найважливішими місяцями для нашої країни будуть квітень, травень та червень 2023 року. З'являться нові лідери, Україна почне відроджуватись.

Липень 2023 — січень 2024 року буде часом млявих процесів, які проявлять себе з лютого 2024 року.

Фокус раніше писав про те, кому із знаків зодіаку пощастить із грошима наприкінці серпня 2022 року.