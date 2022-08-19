Что ждет Украину после 24 августа 2022. Астрологический прогноз

Нашу страну ждет переломный год и переход на новый уровень.

24 августа 2022 Украина отмечает свой день рождения – 31 год Независимости. По словам астролога Марины Скади, этот особый день в астрологии называют персональным Новым годом или Соляром. Не всегда истинный день рождения совпадает с календарным, так как Соляр – это транзит. В разные годы для Украины этот в период наступает с 23 по 25 августа. Дата зависит от приближенности к високосному году.

По словам астролога, будущий год для Украины будет судьбоносным. В течение года наша страна станет видимой для всех и даже те, кто мало что слышали о ней, будут восхищаться силой духа и мощью украинского единства.

Солнце в первом доме Соляра подчеркивает важность года – это начало нового жизненного цикла, а также показатель хорошего здоровья, физической силы, активности, самостоятельности.

Символически Украина находится под покровительством знака зодиака Телец. Именно потому никто не может прогнуть украинцев, подчинить их себе и заставить поступиться своими землями.

Астролог утверждает, что в течение будущего года Украина сможет вернуть большую часть оккупированных территорией и снова пустить корни на своей земле. Следующий день рождения наша страна отпразднует в более комфортных условиях. Многие украинцы вернутся домой, семьи воссоединяться.

Эксперт отмечает, что воинственный Марс в 10 доме указывает на продвижение ВСУ.

Кроме того, Соляр 2022 начинает год подготовки к большому скачку, переходу на новый уровень как для украинцев, в частности, так и для Украины, в целом. Многие политики навсегда выйдут из игры. Так, как было раньше, уже никогда не будет.

Астролог отмечает, что в октябре 2022 года может показаться, что все потеряно, но нужно будет собрать волю в кулак, и тогда к концу года преимущество окажется на нашей стороне. Россия больше не сможет противостоять ВСУ и наша страна выйдет победителем.

Важнейшие месяцы для нашей страны будут апрель, май и июнь 2023 года. Появятся новые лидеры, Украина начнет возрождаться.

Июль 2023 — январь 2024 года будет временем вялотекущих процессов, которые проявят себя с февраля 2024.

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