Три знака зодиака, которые разбогатеют в конце августа 2022

Конец месяца принесет удачу в финансах Рыбам, Скорпионам и Стрельцам.

Лето приближается к концу. И, как уверяют астрологи, некоторым знакам зодиака этот период сулит удачу в финансах. В конце августа воинственная планета Марс войдет в знак зодиака Близнецы до 26 марта 2023 года. Наступит работоспособный период для многих знаков зодиака. Особенно удачной для начинаний будет первая неделя, так что стоит воспользоваться волшебным временем. Кроме того, в конце месяца произойдет Новолуние — лучший период для нового. Самое время узнать, кому из знаков зодиака повезет с деньгами в конце августа.

Рыбы

21 августа планета энергичности, активности, движения Марс на семь месяцев входит в ваш четвертый дом. Возможно, будет много поездок по работе, решатся вопросы по недвижимости, очень вероятен переезд.

24 августа Уран — планета неожиданных перемен — разворачивается в ретроградное движение в вашем третьем доме гороскопа до 22 января 2023 года. Это дом обучения новым навыкам, общения, знакомств. Уран в третьем доме может дать перерывы в обучении, смену дат поездок, неожиданные ситуации с транспортом.

27 августа Новая Луна в вашем седьмом доме партнерства, отношений, брака. Могут быть знакомства, встреча, начало новых отношений романтических, а также начало новых бизнес-отношений, удачный период для сделки, подписания контрактов.

По словам астролога Анжелы Перл, в этот же день 27 августа Меркурий входит в ваш восьмой дом финансов — будут сделки, прибыль, а также может быть сближение с кем-то из романтических партнеров. Если вы в браке, Меркурий принесет хорошие финансовые новости вашим супругу или супруге.

Также Нептун в конце месяца может принести вам вдохновение заняться благотворительностью. Если ваш день рождения 15-16 марта, Нептун принесет вам эмпатию, чувство безусловной любви к миру, человечеству. И вы проявите это физически. Вам захочется сделать что-то позитивное для мира.

Скорпион

Август для Скорпионов — месяц денежных накоплений и перенаправление финансовых вопросов в позитивное русло. Особенно интенсивных на события будет конец месяца, так как 21 августа планета энергии, действий, решительности Марс на семь месяцев войдет в ваш 8 дом гороскопа и пробудет там до 26 марта 2023 года. По словам астролога Анжелы Перл, в этот период Скорпионам придется урегулировать вопросы с финансами. Однако не стоит беспокоиться, если приложить достаточно усилий, вы точно получите хороший результат.

24 августа Уран — планета неожиданностей — развернется в вашем 7 доме гороскопа и будет там до 22 января 2023 года. В этот период Скорпионам придется быт внимательными со своими близкими людьми. Планета Уран может перевернуть планы, отменить запланированные встречи. Возможно, привести к вынужденному расставанию с любимым человеком. Однако положительная сторона заключается в том, что если вы с кем-то познакомитесь в этот период, то такие отношения будут недолгими. Это касается не только романтических приключений, но и рабочих вопросов. Если в конце августа встретите бизнес-партнера, инвестора, помощника по работе — ваши отношения сложатся наилучшим образом и продлятся долгий период.

27 августа Новолуние будет в вашем 11 доме гороскопа. Речь будет идти о получении каких-то результатов. С большой вероятностью, Новолуние принесет вам прибыль, новое окружение, хороших друзей. Это удачный период для начала онлайн-бизнеса. Если будете действовать, сможете продвинуться еще на один шаг к своей мечте.

Стрелец

21 августа планета Марс войдет в седьмой дом вашего гороскопа. Это сфера отношений или партнерства. Планета Марс будет там находится семь месяцев. Наступит удачный период для активной работы с клиентами, так как Марс это планета затраты энергии. Может возникнуть выгодная работа по контракту на семь месяцев.

По словам Анжелы Перл, 24 августа Уран остановится и развернется в вашем шестом доме работы на пять месяцев до 22 января 2023 года. В этот период ждите перемен и смены планов. Уран поменяет рутину, и у вас может появиться больше ответственности.

27 августа новая Луна будет в вашем 10 доме карьеры и работы. Это удачное время, чтобы начать новый проект, а также планировать переезд. Вероятно, у вас буде собеседование, если вы ищете новую работу, или вас ждет повышение на старой. Также возможна смена социального статуса — может быть, вы планируете выйти замуж или жениться.

Фокус ранее писал о том, что нас ждет в период транзита Марса по Близнецам 20 августа 2022 года.