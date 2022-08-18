Три знаки зодіаку, які розбагатіють наприкінці серпня 2022

Кінець місяця принесе успіх у фінансах Рибам, Скорпіонам і Стрільцям.

Літо наближається до кінця. І, як запевняють астрологи, деяким знакам зодіаку цей період обіцяє успіх у фінансах. Наприкінці серпня войовнича планета Марс увійде на знак зодіаку Близнюки до 26 березня 2023 року. Настане працездатний період для багатьох знаків зодіаку. Особливо вдалим для починань буде перший тиждень, тому варто скористатися чарівним часом. Крім того, наприкінці місяця відбудеться Молодий місяць — найкращий період для нового. Саме час дізнатися, кому зі знаків зодіаку пощастить із грошима наприкінці серпня.

Риби

21 серпня планета енергійності, активності, руху Марс на сім місяців входить до вашого четвертого дому. Можливо, буде багато поїздок через роботу, розв'яжуться питання нерухомості, дуже ймовірний переїзд.

24 серпня Уран — планета несподіваних змін — розгортається у ретроградний рух у вашому третьому домі гороскопа до 22 січня 2023 року. Це дім навчання нових навичок, спілкування, знайомств. Уран у третьому домі може дати перерви у навчанні, зміну дат поїздок, несподівані ситуації з транспортом.

27 серпня Новий Місяць у вашому сьомому домі партнерства, стосунків, шлюбу. Можуть бути знайомства, зустріч, початок нових романтичних відносин, а також початок нових бізнес-відносин, вдалий період для угоди, підписання контрактів.

За словами астрологині Анжели Перл, цього ж дня 27 серпня Меркурій входить до вашого восьмого дому фінансів — будуть угоди, прибуток, а також може бути зближення з кимось із романтичних партнерів. Якщо ви у шлюбі, Меркурій принесе хороші фінансові новини вашому чоловікові чи дружині.

Також Нептун наприкінці місяця може принести натхнення зайнятися благодійністю. Якщо ваш день народження 15-16 березня, Нептун принесе вам емпатію, почуття безумовної любові до світу, людства. І ви виявите це фізично. Вам захочеться зробити щось позитивне для світу.

Скорпіон

Серпень для Скорпіонів — місяць грошових накопичень та перенаправлення фінансових питань у позитивне русло. Особливо інтенсивних на події буде кінець місяця, оскільки 21 серпня планета енергії, дій, рішучості Марс на сім місяців увійде до вашого 8-го дому гороскопа і пробуде там до 26 березня 2023 року. За словами астрологині Анжели Перл, у цей період Скорпіонам доведеться врегулювати питання з фінансами. Однак не варто турбуватися, якщо докласти достатньо зусиль, ви отримаєте гарний результат.

24 серпня Уран — планета несподіванок — розгорнеться у вашому 7 домі гороскопа і буде там до 22 січня 2023 року. У цей період Скорпіонам доведеться бути уважними зі своїми близькими людьми. Планета Уран може перевернути плани, скасувати заплановані зустрічі. Можливо, призвести до вимушеного розлучення з коханою людиною. Однак позитивна сторона полягає в тому, що якщо ви з кимось познайомитеся в цей період, такі стосунки будуть недовгими. Це стосується не лише романтичних пригод, а й робочих питань. Якщо наприкінці серпня зустрінете бізнес-партнера, інвестора, помічника по роботі — ваші стосунки складуться якнайкраще і триватимуть тривалий період.

27 серпня Молодий місяць буде у вашому 11 домі гороскопа. Йтиметься про отримання якихось результатів. З великою ймовірністю, Молодий місяць принесе вам прибуток, нове оточення, хороших друзів. Це зручний період для початку онлайн-бізнесу. Якщо діятимете, зможете просунутися ще на один крок до своєї мрії.

Стрілець

21 серпня планета Марс увійде до сьомого дому вашого гороскопа. Це сфера стосунків чи партнерства. Планета Марс там буде сім місяців. Настане вдалий період для активної роботи з клієнтами, оскільки Марс — це планета витрати енергії. Може виникнути вигідна робота за контрактом сім місяців.

За словами Анжели Перл, 24 серпня Уран зупиниться та розгорнеться у вашому шостому домі роботи на п'ять місяців до 22 січня 2023 року. У цей період чекайте змін та зміни планів. Уран змінить рутину, і у вас може з'явитися більше відповідальності.

27 серпня новий Місяць буде у вашому 10 будинку кар'єри та роботи. Це вдалий час, щоб розпочати новий проєкт, а також планувати переїзд. Ймовірно, у вас буде співбесіда, якщо ви шукаєте нову роботу, або на вас чекає підвищення на старій. Також можлива зміна соціального статусу — можливо, ви плануєте одружитися або одружитися.

Фокус раніше писав про те, що на нас чекає в період транзиту Марса Близнюками 20 серпня 2022 року.