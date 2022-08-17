Найенергійніший період року. Що на нас чекає під час транзиту Марса у Близнюках

Астрологи запевняють, що перший тиждень Марса у Близнюках — найкращий час для нових справ.

20 серпня в астрологічному світі відбудеться важлива подія — вогненна та войовнича планета Марс увійде на знак Близнюки і рухатиметься цим знаком сім місяців до 26 березня 2023 року. Експерти зазначають, що настає найбільш вдалий та працездатний період для багатьох знаків зодіаку, яким варто скористатися.

За словами астрологині Марини Скаді, енергія Марса відповідає ядерному числу — 11. Ця планета відбиває енергійність, самостійність, наполегливість, силу, а також уміння обстоювати свої позиції.

Експерт зазначає, що у кожної людини в натальній карті своє становище цієї планети, яке пояснює життєву активність та здатність виявляти ініціативу.

У гороскопах жінок планета Марс характеризує образ чоловіків, що їх притягує. У чоловічих гороскопах Марс символізує мужність.

Астролог зазначає, що транзитний Марс посилює чи слабшає якості натального Марса. Переміщаючись за знаком Повітря, вогненна планета сприяє активізації бізнесу, робить людей більш рухливими, сприйнятливими до інформації, що надходить.

Тому важливо звернути увагу, у якому домі вашого гороскопу буде транзит Марса у Близнюках. Саме в цій сфері в період до 26 березня 2023 року від вас знадобиться активність.

З 20 серпня по 4 вересня буде найсприятливішим періодом для початку будь-яких справ. У ці дні тижня вдасться пробити ситуацію, просунути свої інтереси, вплинути на інших людей. За словами Марини Скаді, при транзиті Марса Близнюками особливу силу має слово. І треба цим скористатися. Говоріть про те, що вас турбує, як ви бачите розвиток того чи іншого проєкту. Будьте впевненими та наполегливими, і вас обов'язково почують.

Зазначимо, що з 27 жовтня 2022 року по 12 січня 2023 року Марс буде у ретроградному русі. У цей період справи можуть гальмуватися, поїздки зриватися, а також може погіршитися стан здоров'я, тому треба бути розважливими та уважними.

На ретрофазі Марса просуватимуться справи, розпочаті давно. Тому якщо ви довго чекали на будь-які документи, їх вдасться отримати в період листопада-грудня 2022 року.

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