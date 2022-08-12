Три знаки зодіаку, на які чекає великий успіх у серпні 2022

У другій половині місяця настане сприятливий період для багатьох починань.

12 серпня Венера — планета кохання, грошей і задоволень — перейшла в знак Лева, де пробуде до 4 вересня 2022 року. Це сприятливий транзит, який сприяє набуттю популярності, посилює творчий потенціал, допомагає здобути щастя в особистому житті. Як зазначає астрологиня Марина Скаді, у період Венери в Леві важко зберегти в таємниці будь-які стосвунки, багато чого стає надбанням громадськості, тому варто бути уважними до того, що ви робите й що кажете.

Крім того, всю другу декаду серпня Венера буде в гармонійному аспекті з ретро Юпітером. Настане сприятливий період для громадських заходів, рекламних кампаній, спілкування з іноземцями. Особливо хорошим буде день 18 серпня. Саме час зайнятися пошуком інвесторів, залученням фінансових ресурсів у розвиток бізнесу, вирішенням юридичних питань і навіть виїздом в інші держави. Крім того, це гарний час для романтичних і сімейних стосунків.

Астрологи рекомендують у цей період заявляти про свої інтереси та зосередитися на реалізації планів.

Рак

Особливо сприятливою буде друга половина серпня для представників знака Рак. За словами астрологині Анжели Перл, планета Венера впливатиме на другий дім їхнього гороскопу, який відповідає за гроші та прибуток, у тому числі в романтичному напрямку. Це означає, що представники знака зодіаку Рак отримуватимуть приємні подарунки, ходитимуть на побачення, насолоджуватимуться часом у колі близьких і друзів. Також у серпні на Раків очікує фінансове зростання завдяки старанно виконаній роботі. Цього місяця буде стабільно, а також можливий варіант купівлі нерухомості.

"Скоро щось дозріє, і ви отримаєте результат. І фінансовий, у тому числі. Потрібно лише трохи почекати", — каже астрологиня.

У вас настає гарний період для починань. Саме час навчитися нової професії, задуматися про майбутнє, хтось може вирушити за кордон і зможе реалізувати себе там.

Також можете отримати приємні новини про вагітність — вашу чи когось із ваших близьких.

[ + – ] На представників знака зодіаку Рак у серпні чекають приємні подарунки Фото: Getty Images

Близнюки

Гарний період настає для Близнюків. У другій половині серпня будуть нові знайомства, зокрема романтичного характеру. Можливо, вирушите на побачення з іноземцем. Крім того, у другій половині місяця Марс — планета активності — перебуватиме у вашому першому домі гороскопу до 26 березня 2023 року. У вас буде багато енергії, щоб реалізувати плани. Мабуть, ви захочете змінити роботу, з'явиться якийсь новий масштабний проєкт, буде бажання творити, брати участь у громадській діяльності. Все, що ви починатимете, буде виходити, важливо лише визначитися, чого ви насправді хочете.

За словами Анжели Перл, Близнюкам важливо зосередитися нас собі та не слухати поради інших людей. Важливо сконцентруватись на собі, міцно заземлитися, прислухатися до себе.

"Візуалізуйте свою мрію, і все вийде", — зазначає астрологиня. Експерт радить Близнюкам уявляти, ніби те, чого вони хочуть, уже справдилося. Тоді всі бажання здійсняться.

Телець

Друга половина серпня в Тельців особливо вдала у фінансовому плані. Планета Марс увійде на сім місяців у сектор доходів і грошей. Це говорить про те, що настане період нових проєктів, цікавої роботи, вирішення фінансових питань, а також започаткування нового бізнесу, стосунків, хобі, яке в перспективі принесе вам прибуток.

За словами Анжели Перл, серпень у Тельців проходить під картою Колісниці — карти тріумфатора. Тельці вже мають план, куди рухатися. Можливо, йдеться про переїзд чи купівлю машини, нерухомості. Буде хороший поступ у всіх напрямках, і будь-які починання будуть успішними. Хтось із вашого оточення, кого ви поважаєте, вплине на перебіг подій у вашому житті.

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