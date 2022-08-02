Три знаки зодіаку, які розбагатіють у серпні 2022 року

Незважаючи на складний період, який астрологи прогнозують у серпні, є представники знаків зодіаку, кому вдасться зірвати куш.

Серпень 2022 року — дуже насичений місяць на астрологічні події. Він починається з непростого тижня — рідкісного з'єднання Урана, Марса та Місячного Вузла, що сходить. Астрологи прогнозують турбулентність у багатьох сферах, яка триватиме приблизно до 10 серпня. Напружені енергії відчуватимуться як у зовнішніх напрямках — у військово-політичній, соціальній, економічній сферах, так і в особистісному плані. Тому важливо в цей період проявляти максимальну обережність, а якщо є така можливість — на якийсь час відійти від справ і відпочити.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Лев

За словами відомої української астрологині Анжели Перл, на початку серпня Сонце у вашому знаку з'єднується в 9 будинку гороскопі, який символізує везіння. Тому початок місяця буде для вас вдалим. Особливо це стосується закордонних поїздок, якщо вони плануються.

5 серпня Меркурій — планета, яка відповідає за переговори, комунікації, входить у ваш другий будинок грошей, прибутку, джерел доходу. З'являться нові ідеї, як заробити. Відбудеться дзвінок із приводу роботи, можливо отримаєте запрошення на співбесіду, підвищення на посаді. Також може відбутися вдала угода, за яку отримаєте гроші.

12 серпня Венера входить у перший будинок. Ця планета символізує гармонію, красу та гроші. З'явиться впевненість у собі, у власні сили, захочете продавати свої послуги.

Також 12 серпня повний Місяць буде у вашому сьомому будинку гороскопу. Це будинок шлюбу, стосунків. Якщо у вас були добрі стосунки з кимось, то вони посиляться і зацементуються на довгі роки. Йдеться не лише про романтичні, а й про ділові стосунки.

18 та 19 серпня будуть дуже насичені дні для заробітку, нових знайомств, подорожей.

21 серпня Марс — планета енергії, куди ми докладаємо зусиль — увійде в 11 будинок гороскопу. Це сфера друзів. Допомагатимете самі чи хтось допоможе вам. Можливо, ви організуєте якусь групу, створите організацію, яка буде важливою для вас у найближчі сім місяців.

Стрілець

П'ятого серпня Меркурій змінює знак і входить у ваш 10-ий будинок кар'єри. Меркурій принесе інформацію щодо вашої роботи. Можуть бути великі прориви, прийде розуміння, чого ви прагнете, куди прямуєте.

12 серпня — Повний місяць у третьому знаку гороскопу, де у вас знаходиться планета Сатурн. Якщо познайомитеся в цей період із кимось — ця зустріч буде доленосною. Також третій будинок — це навчання навичкам. Ймовірно, ви чогось навчитеся, що залишиться з вами надовго і дасть плоди у фінансовому плані.

Крім того, 12 серпня Венера входить у знак дев'ятого будинку — можливий переїзд. А також романтичні стосунки — можливо вирушите в подорож із коханою людиною або познайомитеся з кимось у дорозі.

18 і 19 серпня Венера у дев'ятому будинку зробить гарний аспект із Юпітером. Буде відпустка, відпочинок за кордоном, а також можливе рішення суду, яке вас потішить. Можуть бути новини про вагітність чи приємні повідомлення про успіхи ваших дітей.

21 серпня Марс входить у сьомий будинок стосунків чи партнерства і перебуватиме там сім місяців. Будете з кимось працювати або будуть з кимось романтичні стосунки, що швидко розвиваються. Можливо, з'явиться багато роботи з клієнтами, оскільки Марс — це планета витрати енергії. Або виникне одна вигідна робота за контрактом на сім місяців.

24 серпня Уран зупиняється і розвертається у вашому шостому будинку роботи. Будуть зміни, зміни планів. Це може тривати до 22 січня 2023 року. Уран змінить рутину, з'явиться більше відповідальності.

27 серпня новий Місяць у вашому 10 будинку кар'єри та роботи. Може розпочатися новий проєкт, переїзд у новий офіс, співбесіда, підвищення, зміна статусу.

Риби

П'ятого серпня Меркурій входить у ваш сьомий будинок гороскопу. Буде угода, успішні переговори з іншими. Можливо, кудись вирушите, буде зустріч.

12 серпня Венера — планета краси, кохання і грошей, входить у шостий будинок вашого гороскопа. Це будинок роботи. Робитимете те, що вам подобається, і всі проблеми вирішаться легко. Можливо, прийдуть нові гроші, або у вас зав'яжеться службовий роман на роботі. Можливо, з кимось домовитеся про щось легко. Або вам повернуть борг.

Також 12 серпня повний Місяць у вашому 12 будинку гороскопу. Ви кудись поїдете або повернетеся додому з-за кордону. Ухвалите якесь серйозне рішення. Можливо, з'явиться нова робота, уклавши вигідний контракт. Можливо, будете захоплені новим проєктом, зосереджені на реалізації задуманого.

21 серпня Марс на сім місяців входить у ваш четвертий будинок. Можливо, буде багато поїздок по роботі, вирішаться питання нерухомості, дуже ймовірний переїзд.

Фокус раніше писав про те, чому Молодий місяць у липні — один із найскладніших за весь 2022 рік.