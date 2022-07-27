Золотий Молодик 28 липня 2022. Що нас чекає в цей важкий період

Молодий місяць — дуже важлива астрологічна подія, коли можна почати життя з чистого аркуша і досягти успіху в справах, якщо навчитися резонувати з енергією Місяця.

28 липня о 20:55 за Києвом Місяць перейде зі знака Рака на знак зодіаку Лев. Новий цикл триватиме до 27 серпня. Астрологи називають майбутній Молодий місяць золотим, тому що Місяць забарвиться в яскраво-жовтий колір. А ще це буде один з найскладніших Молодиків цього року.

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Фокус розбирався, на що варто звернути увагу, щоб серпень став вдалим місяцем.

Справи сердешні

Астрологи зазначають, що кожен знак зодіаку відповідає за якісь органи в організмі людини. Овен керує головою, Телець — шиєю, горлом, вухами та потиличною областю, Близнюки — руками та долонями, Рак — шлунком та стравоходом, а ось Лев відповідає за серце. Оскільки Молодий місяць 28 липня відбудеться у знаку Лев, серпень буде місяцем сердешних радощів та сердешних переживань.

У стосунках можуть відбуватися дуже яскраві події, тому важливо тримати себе в руках, не влаштовувати бурхливих сцен, зберігати любов, мир та гармонію у стосунках із близькими людьми.

Найсильнішим періодом вважається початок астрального місяця – з 28 липня по 30 липня. У цей час важливо сконцентрувати сили на найважливішому. Гарний час для того, щоб продемонструвати свої таланти, заявити про інтереси, спробувати щось нове, поміняти роботу, пошук нових бізнес-партнерів.

Але, за словами астрологиніа Марини Скаді, до 29 липня краще відкласти угоди з нерухомістю та покупки домашнього вжитку.

[ + – ] Молодий місяць — добрий період для нових проєктів Фото: луна

Молодий місяць у Леві 28 липня відбудеться в гармонійному аспекті з планетою "великого щастя" Юпітером. Оскільки в день Молодика планета буде стаціонарною — ретроградний рух Юпітера починається з 1 серпня — все, що відбуватиметься з вами у ці кілька перших днів, вказуватиме на фундаментальність та довгостроковість подій.

Щоб скористатися енергією Юпітера, потрібно взяти курс на здобуття нових знань.

З негативних моментів — Лев сприяє роздмухуванні Его. Тому астрологи рекомендують контролювати свою поведінку, не знецінювати почуття інших, намагатися бути чуйними.

Пам'ятайте, Лев — улюбленець удачі. Це знак везіння, популярності, великих перспектив. Щоб налаштуватись на максимальний успіх, намагайтеся не піддаватися тривожним настроям. Створюйте навколо себе позитивну атмосферу, уникайте суспільства людей, які змушують вас засмучуватися і переживати через дрібниці.

Астрологи рекомендують у Молодик будувати плани, проводити час із близькими, медитувати та займатися творчістю, продумувати нові проєкти та знайомитися з людьми. Категорично не варто в Молодик кардинально змінювати імідж, проводити важливі ділові зустрічі, робити дорогі покупки, переїжджати в нове житло, зловживати алкоголем і переїдати.

Небезпечні з'єднання планет

За словами астропсихологині Валентини Віттрок, з 28 липня по 6 серпня на небі відбудеться складна конфігурація планет. Уран з'єднатися з Марсом та північним місячним вузлом у знаку Телець. Такі з'єднання бувають раз на два роки і зазвичай знаменуються негативними подіями – пожежами, вибухами, стихійними лихами.

Точне поєднання двох негативних планет припадає на 1 серпня, проте енергія закладена в молодому місяці 29 липня. У цей період посилиться ймовірність катастроф, військових переворотів, зміни світоустрою.

За словами Віттрок, на початку серпня на небі складається великий космічний хрест, у якому беруть участь місячні вузли, що вказують на розвиток суспільства. Ці вузли знаходяться у фіксованих знаках Тельця та Скорпіона. Події, що відбуваються в ці дні, впливатимуть у сферу фінансів, можливі політичні перевороти, зміна урядів.

"Події, що відбуваються у фіксованих знаках, — це події світового порядку" — пише Валентина Віттрок. Астролог також рекомендує тим, у кого Місяць у знаках зодіаку фіксованого хреста, не робити найближчими днями різких рішень, берегти здоров'я та емоції.

Фокус раніше писав про те, хто зі знаків зодіаку швидше за інших прив'язується до людей.