Золотое Новолуние 28 июля 2022. Что нас ждет в этот трудный период
Новолуние — очень важное астрологическое событие, когда можно начать жизнь с чистого листа и преуспеть в делах, если научиться резонировать с энергией Луны.
28 июля в 20:55 по Киеву Луна перейдет из знака Рака в знак зодиака Лев. Новый цикл продлится до 27 августа. Астрологи называют грядущее Новолуние золотым, так как Луна окрасится в ярко-желтый цвет. А еще это будет одно из наиболее сложных Новолуний этого года.
Фокус разбирался, на что стоит обратить внимание, чтобы август стал удачным месяцем.
Дела сердечные
Астрологи отмечают, что каждый знак зодиака отвечает за какие-то органы в организме человека. Овен управляет головой, Телец — шеей, горлом, ушами и затылочной областью, Близнецы — руками и ладонями, Рак — желудком и пищеводом, а вот Лев отвечает за сердце. Так как Новолуние 28 июля произойдет в знаке Лев, август будет месяцем сердечных радостей и сердечных переживаний.
В отношениях могут происходить очень яркие события, поэтому важно держать себя в руках, не устраивать бурных сцен, сохранять любовь, мир и гармонию в отношениях с близкими людьми.
Наиболее сильным периодом считается начало лунного месяца — с 28 июля по 30 июля. В это время важно сконцентрировать силы на самом важном. Хорошее время для того, чтобы продемонстрировать свои таланты, заявить об интересах, попробовать что-то новое, поменять работу, заняться поиском новых бизнес-партнеров.
Но, по словам астролога Марины Скади, до 29 июля лучше отложить сделки с недвижимостью и покупки домашнего обихода.
Новолуние во Льве 28 июля произойдет в гармоничном аспекте с планетой "большого счастья" Юпитером. Так как в день Новолуния планета будет стационарной — ретроградное движение Юпитера начинается с 1 августа — все, что будет происходить с вами в эти несколько первых дней, будет указывать на фундаментальность и долгосрочность событий.
Чтобы воспользоваться энергией Юпитера, нужно взять курс на получения новых знаний.
Из негативных моментов — Лев способствует раздуванию Эго. Потому астрологи рекомендуют контролировать свое поведение, не обесценивать чувства других людей, стараться быть чуткими.
Помните, Лев — любимец фортуны. Это знак везения, популярности, больших перспектив. Чтобы настроиться на максимальный успех, старайтесь не поддаваться тревожным настроениям. Создавайте вокруг себя позитивную атмосферу, избегайте общества людей, которые заставляют вас расстраиваться и переживать по пустякам.
Астрологи рекомендуют в Новолуние строить планы, проводить время с близкими, медитировать и заниматься творчеством, продумывать новые проекты и знакомиться с людьми. Категорически не стоит в Новолуние кардинально менять имидж, проводить важные деловые встречи, совершать дорогостоящие покупки, переезжать в новое жилье, злоупотреблять алкоголем и переедать.
Опасные соединения планет
По словам астропсихолога Валентины Виттрок, с 28 июля по 6 августа на небе произойдет сложная конфигурация планет. Уран соединиться с Марсом и северным лунным узлом в знаке Телец. Такие соединения бывают раз в два года и обычно знаменуются негативными событиями — пожарами, взрывами, стихийными бедствиями.
Точное соединение двух негативных планет приходится на 1 августа, однако энергия заложена в новолунии 29 июля. В этот период усилится вероятность катастроф, военных переворотов, изменения мироустройства.
По словам Виттрок, в начале августа на небе складывается большой космический крест, в котором участвуют лунные узлы, указывающие на развитие общества. Эти узлы находятся в фиксированных знаках Тельца и Скорпиона. Происходящие в эти дни события будут влиять сферу финансов, возможны политические перевороты, смена правительств.
"События, происходящие в фиксированных знаках — это события мирового порядка" — пишет Валентина Виттрок. Астролог также рекомендует тем, у кого Луна в знаках зодиака фиксированного креста, не предпринимать в ближайшие дни резких решений, беречь здоровье и эмоции.
Фокус ранее писал о том, кто из знаков зодиака быстрее других привязывается к людям.