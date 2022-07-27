Золотое Новолуние 28 июля 2022. Что нас ждет в этот трудный период

Новолуние — очень важное астрологическое событие, когда можно начать жизнь с чистого листа и преуспеть в делах, если научиться резонировать с энергией Луны.

28 июля в 20:55 по Киеву Луна перейдет из знака Рака в знак зодиака Лев. Новый цикл продлится до 27 августа. Астрологи называют грядущее Новолуние золотым, так как Луна окрасится в ярко-желтый цвет. А еще это будет одно из наиболее сложных Новолуний этого года.

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Фокус разбирался, на что стоит обратить внимание, чтобы август стал удачным месяцем.

Дела сердечные

Астрологи отмечают, что каждый знак зодиака отвечает за какие-то органы в организме человека. Овен управляет головой, Телец — шеей, горлом, ушами и затылочной областью, Близнецы — руками и ладонями, Рак — желудком и пищеводом, а вот Лев отвечает за сердце. Так как Новолуние 28 июля произойдет в знаке Лев, август будет месяцем сердечных радостей и сердечных переживаний.

В отношениях могут происходить очень яркие события, поэтому важно держать себя в руках, не устраивать бурных сцен, сохранять любовь, мир и гармонию в отношениях с близкими людьми.

Наиболее сильным периодом считается начало лунного месяца — с 28 июля по 30 июля. В это время важно сконцентрировать силы на самом важном. Хорошее время для того, чтобы продемонстрировать свои таланты, заявить об интересах, попробовать что-то новое, поменять работу, заняться поиском новых бизнес-партнеров.

Но, по словам астролога Марины Скади, до 29 июля лучше отложить сделки с недвижимостью и покупки домашнего обихода.

[ + – ] Новолуние - хороший период для новых проектов Фото: Bill Dunford/NASA

Новолуние во Льве 28 июля произойдет в гармоничном аспекте с планетой "большого счастья" Юпитером. Так как в день Новолуния планета будет стационарной — ретроградное движение Юпитера начинается с 1 августа — все, что будет происходить с вами в эти несколько первых дней, будет указывать на фундаментальность и долгосрочность событий.

Чтобы воспользоваться энергией Юпитера, нужно взять курс на получения новых знаний.

Из негативных моментов — Лев способствует раздуванию Эго. Потому астрологи рекомендуют контролировать свое поведение, не обесценивать чувства других людей, стараться быть чуткими.

Помните, Лев — любимец фортуны. Это знак везения, популярности, больших перспектив. Чтобы настроиться на максимальный успех, старайтесь не поддаваться тревожным настроениям. Создавайте вокруг себя позитивную атмосферу, избегайте общества людей, которые заставляют вас расстраиваться и переживать по пустякам.

Астрологи рекомендуют в Новолуние строить планы, проводить время с близкими, медитировать и заниматься творчеством, продумывать новые проекты и знакомиться с людьми. Категорически не стоит в Новолуние кардинально менять имидж, проводить важные деловые встречи, совершать дорогостоящие покупки, переезжать в новое жилье, злоупотреблять алкоголем и переедать.

Опасные соединения планет

По словам астропсихолога Валентины Виттрок, с 28 июля по 6 августа на небе произойдет сложная конфигурация планет. Уран соединиться с Марсом и северным лунным узлом в знаке Телец. Такие соединения бывают раз в два года и обычно знаменуются негативными событиями — пожарами, взрывами, стихийными бедствиями.

Точное соединение двух негативных планет приходится на 1 августа, однако энергия заложена в новолунии 29 июля. В этот период усилится вероятность катастроф, военных переворотов, изменения мироустройства.

По словам Виттрок, в начале августа на небе складывается большой космический крест, в котором участвуют лунные узлы, указывающие на развитие общества. Эти узлы находятся в фиксированных знаках Тельца и Скорпиона. Происходящие в эти дни события будут влиять сферу финансов, возможны политические перевороты, смена правительств.

"События, происходящие в фиксированных знаках — это события мирового порядка" — пишет Валентина Виттрок. Астролог также рекомендует тем, у кого Луна в знаках зодиака фиксированного креста, не предпринимать в ближайшие дни резких решений, беречь здоровье и эмоции.

Фокус ранее писал о том, кто из знаков зодиака быстрее других привязывается к людям.