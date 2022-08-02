Три знака зодиака, которые разбогатеют в августе 2022

Несмотря на сложный период, который астрологи прогнозируют в августе, есть те представители знаков зодиака, кому удастся сорвать куш.

Августа 2022 года — очень насыщенный месяц на астрологические события. Он начинается с непростой недели — редкого соединения Урана, Марса и Восходящего Лунного Узла. Астрологи прогнозируют турбулентность во многих сферах, которая продлится приблизительно до 10 августа. Напряженные энергии будут ощущаться как во внешних направлениях — в военно-политической, социальной, экономической сферах, так и на личностном плане. Потому важно в этот период проявлять максимальную осторожность, а если есть такая возможность — на время отойти от дел и отдохнуть.

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Лев

По словам известного украинского астролога Анжелы Перл, в первых числах августа Солнце в вашем знаке соединяется в 9 доме гороскопе, который символизирует везение. Поэтому начало месяца будет для вас удачным. Особенно это касается заграничных поездок, если они намечаются.

5 августа Меркурий — планета, которая отвечает за переговоры, коммуникации, входит в ваш второй дом денег, прибыли, источников дохода. Появятся новые идеи, как заработать. Состоится звонок по поводу работы, может быть получите приглашение на собеседование, повышение в должности. Также может состояться удачная сделка, за которую получите деньги.

12 августа Венера входит в первый дом. Эта планета символизирует гармонию, красоту, а также деньги. Появится уверенность в себе, в собственных силах, захотите продавать свои услуги.

Также 12 августа полная Луна будет в вашем седьмом доме гороскопа. Это дом брака, отношений. Если у вас были хорошие отношения с кем-то, то они усилятся и зацементируются на долгие годы. Речь не только о романтических, но и о деловых отношениях.

18 и 19 августа будут очень насыщенные дни для заработка, новых знакомств, путешествий.

21 августа Марс — планета энергии, куда мы прилагаем усилия — войдет в 11 дом гороскопа. Это сфера друзей. Будете помогать сами или кто-то поможет вам. Возможно, вы организуете какую-то группу, создадите организацию, которая будет важной для вас ближайшие семь месяцев.

Стрелец

Пятого августа Меркурий меняет знак и входит в ваш 10 дом карьеры. Меркурий принесет информацию, касательно вашей работы. Могут быть большие прорывы, придет понимание, к чему вы стремитесь, куда направляетесь.

12 августа — Полнолуние в третьем знаке гороскопа, где у вас находится планета Сатурн. Если познакомитесь в этот период с кем-то — эта встреча будет судьбоносной. Также третий дом — это обучение навыкам. Вероятно, вы чему-то научитесь, что останется с вами надолго и принесет плоды в финансовом плане.

Кроме того, 12 августа Венера входит в знак девятого дома — возможен переезд. А также романтические отношения — может быть отправитесь в путешествие с любимым человеком или познакомитесь с кем-то в дороге.

18 и 19 августа Венера в девятом доме сделает хороший аспект с Юпитером. Будет отпуск, отдых за границей, а также возможно решение суда, которое вас обрадует. Могут быть новости о беременности или приятные сообщения об успехах ваших детей.

21 августа Марс входит в седьмой дом отношений или партнерства и будет там находится семь месяцев. Будете с кем-то работать или будут с кем-то быстро развивающиеся романтические отношения. Возможно, появится много работы с клиентами, так как Марс это планета затраты энергии. Или возникнет одна выгодная работа по контракту на семь месяцев.

24 августа Уран останавливается и разворачивается в вашем шестом доме работы. Будут перемены, смены планов. Это может продлиться до 22 января 2023 года. Уран поменяет рутину, появится больше ответственности.

27 августа новая Луна в вашем 10 доме карьеры и работы. Может начаться новый проект, переезд в новый офис, собеседование, повышение, перемена статуса.

Рыбы

Пятого августа Меркурий входит в ваш седьмой дом гороскопа. Будет сделка, соглашение, успешные переговоры с другими людьми. Возможно, куда-то отправитесь, будет встреча.

12 августа Венера — планета красоты, любви и денег, входит в шестой дом вашего гороскопа. Это дом работы. Будете делать то, что вам нравится, и все проблемы решатся легко. Возможно, придут новые деньги или у вас завяжется служебный роман на работе. Может быть, с кем-то договоритесь о чем-то легко. Или вам вернут долг.

Также 12 августа полная Луна в вашем 12 доме гороскопа. Вы куда-то отправитесь или вернетесь домой из-за границы. Примете какое-то серьезное решение. Возможно, появится новая работа, заключите выгодный контракт. Может быть будете увлечены новым проектом, сосредоточены на реализации задуманного.

21 августа Марс на семь месяцев входит в ваш четвертый дом. Возможно, будет много поездок по работе, решатся вопросы по недвижимости, очень вероятен переезд.

Фокус ранее писал о том, почему Новолуние в июле — одно из самых сложных за весь 2022 год.