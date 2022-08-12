Три знака зодиака, которых ждет большой успех в августе 2022

Во второй половине месяца наступит благоприятный период для многих начинаний.

12 августа Венера — планета любви, денег и удовольствий — перешла в знак Льва, где пробудет до 4 сентября 2022 года. Это благоприятный транзит, который способствует обретению популярности, усиливает творческий потенциал, помогает обрести счастье в личной жизни. Как отмечает астролог Марина Скади, в период Венеры во Льве трудно сохранить в тайне какие-либо взаимоотношения, многое становится достоянием общественности, потому стоит быть внимательными к тому, что вы делаете и что говорите.

Кроме того, всю вторую декаду августа Венера будет в гармоничном аспекте с ретро Юпитером. Наступит благоприятный период для общественных мероприятий, рекламных кампаний, общения с иностранцами. Особенно хорошим будет день 18 августа. Самое время заняться поиском инвесторов, привлечением денежных ресурсов на развитие бизнеса, решением юридических вопросов, а также выездом за рубеж. Кроме того, это хорошее время для романтических и семейных отношений.

Астрологи рекомендуют в этот период заявлять о своих интересах и сосредоточиться на реализации планов.

Рак

Особенно благоприятной вторая половина августа будет для представителей знака Рак. По словам астролога Анжелы Перл, планета Венера будет влиять на второй дом их гороскопа, который отвечает за деньги и прибыль, в том числе в романтическом направлении. Это означает, что представители знака зодиака Рак будут получать приятные подарки, ходить на свидания, наслаждаться временем в кругу близких и друзей. Также в августе Раков ожидает финансовый рост, благодаря усердно проделанной работе. В этом месяце будет стабильно, а также возможна вероятность покупки недвижимости.

"Скоро что-то созреет и вы получите результат. И финансовый, в том числе. Нужно только немного подождать", — говорит астролог.

Для вас наступает хороший период для начинаний. Самое время обучиться новой профессии, задуматься о будущем, кто-то возможно отправиться за границу и сможет реализовать себя там.

Также можете получить приятные новости о беременности — вашей или кого-то из ваших близких.

[ + – ] Представителей знака зодиака Рак в августе ждут приятные подарки, Фото: Getty Images

Близнецы

Хороший период наступает для Близнецов. Во второй половине августа будут новые знакомства, в том числе романтического характера. Возможно, отправитесь на свидание с иностранцем. Кроме того, во второй половине месяца Марс — планета активности — будет находиться в вашем первом доме гороскопа до 26 марта 2023 года. У вас появится много энергии, чтобы реализовать планы. Вероятно, вы захотите сменить работу, появится какой-то новый масштабный проект, будет желание творить, участвовать в общественной деятельности. Все, что вы будете начинать, будет получаться, важно только определиться, чего вы на самом деле хотите.

По словам Анжелы Перл, Близнецам важно сосредоточиться нас себе, и не слушать советы других людей. Важно сконцентрироваться на себе, крепко заземлиться, прислушаться к себе.

"Визуализируйте свою мечту, и все получится" — отмечает астролог. Эксперт советует Близнецам представлять, будто то, чего они хотят, уже сбылось. Тогда все желания исполнятся.

Телец

Вторая половина августа у Тельцов особенно удачна в финансовом плане. Планета Марс войдет на семь месяцев в сектор доходов и денег. Это говорит о том, что наступит период новых проектов, интересной работы, решения финансовых вопросов, а также начала нового бизнеса, отношений, хоби, которое в перспективе принесет вам прибыль.

По словам Анжелы Перл, август у Тельцов проходит под картой Колесница — карты триумфатора. У Тельцов уже есть план, куда двигаться. Возможно, речь о переезде или покупке машины, недвижимости. Будет хорошее продвижение во всех направлениях, и любые начинания будут успешными. Кто-то из вашего окружения, кого вы уважаете, повлияет на ход событий в вашей жизни.

Фокус писал о том, кому из знаков зодиака повезет с деньгами в августе 2022 года.