Самый энергичный период 2022 года. Что нас ждет во время транзита Марса в Близнецах

Астрологи уверяют, что первая неделя Марса в Близнецах — лучшее время для новых дел.

20 августа в астрологическом мире произойдет важное событие — огненная и воинственная планета Марс войдет в знак Близнецы и будет двигаться по этому знаку семь месяцев до 26 марта 2023 года. Эксперты отмечают, что наступает наиболее удачный и работоспособный период для многих знаков зодиака, которым стоит воспользоваться.

По словам астролога Марины Скади, энергия Марса соответствует ядерному числу – 11. Эта планета отражает энергичность, самостоятельность, напористость, силу, а также умение отстаивать свои позиции.

Эксперт отмечает, что у каждого человека в натальной карте свое положение этой планеты, которое объясняет жизненную активность и способности проявлять инициативу.

В гороскопах женщин планета Марс характеризует образ мужчин, которых она притягивает. В мужских же гороскопах Марс символизирует мужественность.

Астролог отмечает, что транзитный Марс усиливает или ослабевает качества натального Марса. Перемещаясь по знаку Воздуха, огненная планета способствует активизации бизнеса, делает людей более подвижными, восприимчивыми к поступающей информации.

Потому важно обратить внимание, в каком доме вашего гороскопа будет транзит Марса в Близнецах. Именно в этой сфере в период до 26 марта 2023 года от вас будет требоваться активность.

С 20 августа по 4 сентября будет самый благоприятный период для начала каких-либо дел. В эти дни недели удастся пробить ситуацию, продвинуть свои интересы, повлиять на других людей. По словам Марины Скади, при транзите Марса по Близнецам особую силу имеет слово. И нужно этим пользоваться. Говорите о том, что вас волнует, как вы видите развитие того или иного проекта. Будьте уверенными и настойчивыми, и вас обязательно услышат.

Отметим, что с 27 октября 2022 года по 12 января 2023 года Марс будет в ретроградном движении. В этот период дела могут тормозиться, поездки срываться, а также может ухудшиться состояние здоровье, потому нужно быть рассудительными и внимательными.

На ретрофазе Марса будут продвигаться дела, которые были начаты давно. Поэтому если вы долго ждали каких-либо документов, их удастся получить в период ноября-декабря 2022 года.

Фокус ранее писал о том, кому из знаков зодиака повезет с деньгами во второй половине августа.