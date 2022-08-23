Что ждет Украину 24 августа. Прогнозы астрологов и тарологов на День Независимости

Эксперты рекомендуют всем украинцам быть внимательными и по возможности оставаться дома.

24 августа — важнейший день в истории нашей страны. Именно потому всех украинцев волнует, что ждет Украину в эту дату. Стоит ли опасаться усиления боевых действий, будут ли продвижения на фронте в этот день и какой прогноз, в целом, дают астрологи, тарологи и экстрасенсы на День Независимости Украины.

По словам экстрасенса Макс Гордеев, энергетика 24 августа довольно позитивная. В этот день главенствует энергия силы и цели, Украина будет выигрывать, и скорее всего этот день станет кровавым именно для оккупантов.

Однако эксперт отмечает, что Россия в эту символическую для нас дату планирует ракетные удары и готовит новые планы на завоевание, пока не желая отступать. А потому украинцам надо быть предельно внимательными и по возможности никуда не выходить. Лучше остаться дома, так как могут быть провокации. Россия попытается из последних сил ударить по нашей стране, а потому нужно быть предельно осторожными.

"Может быть все что угодно, потому ни в коем случае не ходите по центру города, не идите в рестораны. Лучше проведите два дня дома" — отмечает Гордеев.

В то же время враг надеется что-то порешать, пойти каким-то обманным путем на перемирие, потому руководству страны также важно быть на чеку.

В этот день Украине выпадает карта борьбы. Будут точечные удары с нашей стороны. Есть возможность на продвижения в позитивном направлении.

По словам другого эксперта-таролога Людмилы Хомутовской, в период 22-24 августа Украина получит новые возможности и новую поддержку. В День Независимости Украина станет "звездой всемирного масштаба". Весь мир будет говорить о наших успехах на фронте, о силе духа украинцев, их стойкости перед ужасами войны.

"Мы получим помощь, которая станет подарком, предложат больше, чем должны были. Это могут быть финансы или оружие" — говорит эксперт.

Украина будет стоять перед выбором, о котором мы не будет знать. Произойдет что-то судьбоносное, выбор касается победы. Вероятно, речь идет о переговорах, о которых мы узнаем через много лет.

Вместе с тем ближайшие дни могут быть неспокойными. Россия может использовать символическую дату для Украины, чтобы отомстить за неудачи на фронте. 24 августа могут быть провокации во многих городах Украины. В том числе в Николаеве, Харькове и области, Одессе, Донецке, Краматорске, Славянске, Луганске, Энергодаре, а также во временно оккупированном Херсоне. День Независимости будет максимально напряженным днем для страны.

Фокус ранее писал о том, что ждет Украину после 24 августа. Астрологи отмечают, что нашу страну ждет переломный год и переход на новый уровень.