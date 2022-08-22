Зеленский рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине (видео)

Глава государства добавил, что недавний ракетный удар по жилом доме в Харькове унес жизни 19 человек. Поисковые работы закончились лишь сегодня.

Президента Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Видео глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что завершились поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове.

"Один этот российский удар унес жизни 19 человек. Один. А такие удары нелюдей в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней", — сказал президента.

Глава государства подчеркнул, что российские оккупанты выпустили по Украине уже почти 3,5 тис. ракет.

"Общее количество различных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается к 3,5 тыс. Удары российской артиллерии просто невозможно сосчитать – настолько они интенсивны. И при этом государство-террорист не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС", — добавил Зеленский.

Президент поблагодарил партнеров по всему миру, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.

"Это решение все равно появится, и вопрос лишь в том, сколько еще жизней Россия успеет забрать, пока удары в ответ от международного сообщества не станут действительно ощутимыми для тех, кто ответственен за этот террор", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что ранее Зеленский рассказал, сколько украинцев участвуют в войне против России. На сегодняшний день около миллиона украинцев воюют против России в ходе полномасштабной войны.

Также мы сообщали, если оккупанты устроят судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе, то это будет означать конец любым переговорам с Россией.