СБУ раскрыла агентов РФ, которые координировали наступление на Киев: все они — жители столицы

Группировка собирала данные об обороне столицы и передавала их агрессору. Главой агентурной сети оказалась киевлянка, которую россияне завербовали во время ее поездок в РФ.

В первые дни полномасштабной войны в Киеве действовала сеть агентов России, которая координировала наступление войск РФ на столицу, Службе безопасности Украины удалось обезвредить группировку, ее членами оказались жители Киева возрастом 35-45 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам силовиков, главным руководителем агентурной сети была киевлянка, которую спецслужбы РФ завербовали во время поездок на территорию государства-агрессора. За несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения группировка активизировала информационную кампанию, целью которой было распространение в социальных сетях пророссийских видео и публикаций.

Накануне 24 февраля киевлянка получила от своих начальников указание собрать разведывательные данные об объектах столицы и ее обороне, в частности — информацию о местонахождении бойцов Вооруженных сил Украины и техники, о состоянии защищенности военных объектов, а также об объектах инфраструктуры.

"В настоящее время организатору и одному из членов группы сообщили о подозрении, относительно еще одного агента обвинительный акт уже направлен в суд", — говорится в сообщении СБУ.

Также силовики показали фотографии переписки членов агентурной сети, посвященной обороне Киева.

Напомним, в июне командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк утверждал, что повторное сухопутное наступление оккупантов на Киев пока невозможно.

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