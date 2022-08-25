СБУ розкрила агентів РФ, які координували наступ на Київ: усі вони — мешканці столиці

Угруповання збирало дані про оборону столиці та передавало їх агресору. Головою агентурної мережі виявилася киянка, яку росіяни завербували під час її поїздок у РФ.

У перші дні повномасштабної війни в Києві діяла мережа агентів Росії, яка координувала наступ військ РФ на столицю, Службі безпеки України вдалося знешкодити угруповання, її членами виявилися мешканці Києва віком 35-45 років. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За словами силовиків, головною керівницею агентурної мережі була киянка, яку спецслужби РФ завербували під час поїздок на територію держави-агресора. За кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення угруповання активізувало інформаційну кампанію, метою якої було поширення в соціальних мережах проросійських відео та публікацій.

Напередодні 24 лютого киянка отримала від своїх начальників вказівку зібрати розвідувальні дані про об'єкти столиці та її оборону, зокрема інформацію про місцезнаходження бійців Збройних Сил України й техніки, про стан захищеності військових об'єктів, а також про об'єкти інфраструктури.

"Наразі організатору й одному з членів групи повідомили про підозру, щодо ще одного агента обвинувальний акт уже направили в суд", — ідеться в повідомленні СБУ.

Також силовики показали фотографії листування членів агентурної мережі, присвяченої обороні Києва.

Нагадаємо, у червні командувач угрупуванням сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк стверджував, що повторний сухопутний наступ окупантів на Київ поки що неможливий.

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