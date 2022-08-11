У Росії готують дрони для "нового походу на Київ": що вигадали агресори

Росіяни вирішили провести зліт під назвою "Дронниця", щоб рекрутувати операторів на війну з Україною.

У Росії поскаржилися на критичний дефіцит навчених операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та комерційних дронів і оголосили зліт під назвою "Дронниця". Для цієї ініціативи російський журналіст і політолог Олексій Чадаєв створив спеціальний канал у Telegram.

Чадаєв визнав, що в армії Росії зберігається сильна нестача безпілотників, а ще більша — людей, які вміють керувати ними. За його словами, українські військові навчилися вираховувати російських операторів і прицільно їх знищувати. Тому ініціативна група вирішила створити інструкторський корпус, який навчатиме людей, як застосовувати дрони в боях.

"Було б набагато легше, якби серед складу чинної армії більшість уже мала бодай якесь базове знайомство з предметом і базову навичку пілотування, отриману ще в цивільній сфері", — заявив Чадаєв.

Згідно з постом, "Дронниця" відбудеться з 1 по 5 вересня 2022 року неподалік від міста Великий Новгород у РФ, як заявляється, за участю понад 100 операторів "бойових квадрокоптерів" із Росії і так званих "Л/ДНР". Організатори обіцяють обмін досвідом, базове навчання управлінню БПЛА, змагання, максимально наближені до бойових умов, та інші заходи. Крім того, вони хочуть відібрати потенційних інструкторів.

"На порядку денному новий похід на Київ! Ми збираємо тих, хто керуватиме російськими бойовими птахами в цьому поході!" — написав Олексій Чадаєв.

Автор також запропонував переглянути практику збору дронів для ЗС РФ. Він сподівається за допомогою зльоту популяризувати тему БПЛА в Росії та заманити на війну з Україною більше людей, які нею цікавляться. У тому числі, запустити продюсерський центр із виробництва спеціальних курсів і пропагандистських відео, а також зібрати матеріали для навчання ШІ.

На початку липня Мінцифри та Генштаб ЗСУ оголосили збір української "Армії дронів". Вони закликали всіх охочих жертвувати гроші або безпілотники через онлайн-платформу UNITED24, щоб передати військовим 200 апаратів, які допоможуть контролювати всю лінію фронту.

Незабаром у межах проєкту "Армія дронів" почали навчати українських операторів. Школа Dronarium взялася готувати фахівців у Києві, Львові та Дніпрі.