В России готовят дроны для "нового похода на Киев": что придумали агрессоры

Россияне решили провести слет под названием "Дронница", чтобы рекрутировать операторов на войну с Украиной.

В России пожаловались на критический дефицит обученных операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и коммерческих дронов, и объявили слет под названием "Дронница". Для данной инициативы российский журналист и политолог Алексей Чадаев создал специальный канал в Telegram.

Чадаев признал, что у армии России сохраняется сильная нехватка беспилотников, а еще большая — людей, умеющих ими управлять. По его словам, украинские военные научились вычислять российских операторов и прицельно их уничтожать. Поэтому инициативная группа решила создать инструкторский корпус, который будет обучать людей, как применять дроны в боях.

"Было бы намного легче, если бы среди состава действующей армии большинство уже имело хоть какое-то базовое знакомство с предметом и базовый навык пилотирования, полученный еще в гражданской сфере", — заявил Чадаев.

Согласно посту, "Дронница" пройдет с 1 по 5 сентября 2022 года неподалеку от города Великий Новгород в РФ, как заявляется, с участием более 100 операторов "боевых квадрокоптеров" из России и так называемых "Л/ДНР". Организаторы обещают обмен опытом, базовое обучение управлению БПЛА, соревнования, максимально приближенные к боевым условиям, и другие мероприятия. Кроме того, они хотят отобрать потенциальных инструкторов.

"На повестке дня новый поход на Киев! Мы собираем тех, кто будет управлять русскими боевыми птицами в этом походе!" — написал Алексей Чадаев.

Автор также предложил пересмотреть практику сбора дронов для ВС РФ. Он надеется при помощи слета популяризировать тему БПЛА в России и заманить на войну с Украиной побольше людей, которые ею интересуются. В том числе, запустить продюсерский центр по производству специальных курсов и пропагандистских видео, а также собрать материалы для обучения ИИ.

В начале июля Минцифры и Генштаб ВСУ объявили сбор украинской "Армии дронов". Они призвали всех желающих жертвовать деньги или беспилотники через онлайн-платформу UNITED24, чтобы передать военным 200 аппаратов, которые помогут контролировать всю линию фронта.

Вскоре в рамках проекта "Армия дронов" начали обучать украинских операторов. Школа Dronarium взялась готовить специалистов в Киеве, Львове и Днепре.