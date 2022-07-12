В Украине начали обучать первых операторов для "Армии дронов" ВСУ (фото)

Школа Dronarium обещает вскоре подготовить 150 военных специалистов к использованию БПЛА на поле боя. Пока учебные центры работают только в Киеве и Львове.

В Украине началось обучение первых профессиональных операторов для "Армии дронов" в школе Dronarium. Об этом глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал на своей странице в Facebook.

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По его словам, во время тренировок военные отрабатывают настоящие летные задачи, учатся маскироваться и осваивают другие навыки, которые пригодятся на поле боя. После того, как операторы научатся управлять беспилотными летательными аппаратами, они поедут применять свои умения на передовую.

"Все возможно благодаря вам! Спасибо, что поддерживаете проект, донатите, отправляете собственные дроны. Вместе мы создаем мощный и эффективный технологический фронт", — написал Михаил Федоров.

Представители Dronarium написали в Facebook, что 29 человек уже учатся профессионально управлять дронами в Киеве, а еще 32 — во Львове. Всего на первом этапе планируют обучить 150 военнослужащих, для этого вскоре обещают открыть учебные центры в других городах Украины.

"Обучение Армии дронов стартовало! Вот что бывает, когда профессионалы объединяют усилия – на прошлой неделе договорились, а на этой уже начали работать", — отметила пресс-служба.

В июне Dronarium сообщила, что открывает новый учебный центр в Днепре, и объявила сбор средств на тренировочный дроны. Преподаватели решили купить семь DJI Mavic 3 Fly More Combo стоимостью 110 тыс. грн каждый. Всего Dronarium уже обучила более 200 военнослужащих.

В начале июня Минцифры и Генштаб ВСУ объявили о сборе Армии дронов для Украины. Они решили собирать средства через платформу United24, а также предложили всем желающим жертвовать собственные дроны. Правительство и военные рассчитывают, что 200 БПЛА смогут закрыть всю линию фронта длиной почти 2,5 тыс. км.

Спустя неделю Минцифры отправила на передовую первые аппараты в рамках проекта "Армия дронов". Волонтеры отправили ВСУ свои собственные Mavic и Phantom производства китайской компании DJI, среди них 12-летняя Полина и 14-летний Никита.

Недавно эксперт рассказал, сможет ли "армия дронов" помочь ВСУ. Беспилотники становятся менее эффективными по мере того, как ВС РФ разворачивают в Украине все больше систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.