Украинская "Армия дронов" отправила на фронт первые БПЛА DJI Mavic и Phantom (фото)

Украинцы жертвуют свои аппараты для защиты родной страны вместе с письмами. Одними из волонтеров стали 12-летняя Полина и 14-летний Никита.

Седьмого июля Вооруженным силам Украины отправили первую партию беспилотников, которые волонтеры прислали в рамках проекта "Армия дронов". Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал на своей странице в Telegram.

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Платформа United24 позволяет украинцам жертвовать армии не только деньги, но и собственные дроны. На опубликованном снимке можно заметить пять коммерческих БПЛА от китайской компании DJI, продукция которой пользуется большой популярностью в Украине: два квадрокоптера из серии Phantom и три из Mavic. Справа расположена картонная коробка "Новой почты", в которой может находиться еще один аппарат. Минцифры пока не раскрывает, сколько и каких дронов получат ВСУ.

[ + – ] Дроны для ВСУ Фото: Telegram [ + – ] Дроны для ВСУ Фото: Telegram

Как рассказал Михаил Федоров, многие прикрепляют к посылкам написанные от руки письма с описанием БПЛА, пожеланиями или собственными историями. Министр выделил среди авторов 12-летнюю Полину и 14-летнего Никиту.

"Привет, дрон рабочий, но имеет проблему с подзарядкой от шнура, в последнее время заряжали от "жабки". Так что если подойдет хотя бы на запчасти, то и хорошо", — написала девочка Полина из города Николаев.

[ + – ] Сопроводительное письмо девочки Полины

Никита также рассказал о проблемах своего аппарата и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Минцифры:

"Добрый день. Меня зовут Никита, передаю свой дрон. Он у меня давно стоит, поэтому я не знаю, работает ли он. Но, возможно, на запчасти пойдет. Мне 14 лет, и я очень хочу работать с вами, но у меня сейчас мой телефон на ремонте. Если у вас будет минутка, можете отправить СМС-сообщение моей маме на телефон. Вместе к Победе!".

[ + – ] Письмо Никиты [ + – ] Письмо Никиты

В начале июля Минцифры и Генштаб ВСУ объявили сбор "армии дронов". Отправить деньги или свой дрон любой желающий сможет через платформу UNITED24. Правительство рассчитывает, что 200 дронов помогут ВСУ контролировать всю линию фронта длиной 2470 км.

За первые пять дней на украинскую армию дронов передали около 200 млн грн. Михаил Федоров отчитался, что с этих денег 64 млн грн потратят на покупку двух военных беспилотных комплексов Warmate.

Британский эксперт по авиационным технологиям Джастин Бронк рассказал, сможет ли "армия дронов" помочь ВСУ. По его словам, украинские беспилотники стали менее эффективными из-за того, что российские войска развернули большое количество комплексов ПВО и РЭБ на Донбассе. Украинцы могут вернуть себе превосходство в воздухе, но им нужно изменить подход к использованию дронов.