В Николаевской области СБУ поймала "охотника на HIMARS" (фото)

По данным следствия, российская разведка завербовала мужчину после того, как увидела в его соцсетях высказывания в поддержку вторжения России в Украину.

Служба безопасности Украины в ходе контрдиверсионной спецоперации в прифронтовых районах Николаевской области задержала агента главного управления генштаба ВС РФ, сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, местный житель собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге страны. Контрразведчики СБУ выяснили, что его главной задачей было установить координаты боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS.

"Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки и проведения диверсий и ракетных ударов", — отметили в СБУ.

По данным контрразведки, предателя завербовал кадровый сотрудник военной разведки России после начала полномасштабного вторжения. Выбор на него пал из-за его откровенно прокремлевских взглядов на войну против Украины, их он высказывал в соцсетях. С украинцем связались через мессенджер.

"После вербовки он приступил к выполнению враждебных задач по разведывательно-подрывной деятельности, — отметили в СБУ. — Сведения об объектах переправлял своему куратору из РФ по закрытым каналам электронной связи в виде детальных схем, которые после передачи уничтожал".

Во время обыска в доме у задержанного нашли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором. После этого предателю сообщили о подозрении и отправили под арест.

Ранее в Донецкой области задержали двух российских агентов, разведовавших позиции HIMARS на восточном фронте. По данным следствия, помимо этого задержанные передавали оккупантам из так называемой "ДНР" данные о подразделениях украинской армии и расположении другой техники. Также их подозревают в передаче россиянам точных координат системы водоснабжение в Селидовом Донецкой области, по которой враг нанес ракетный удар. Из-за этого населенный пункт остался без водоснабжения.

Напомним, в Одессе сотрудники СБУ задержали медработника, который передавал оккупантам позиции ВСУ.