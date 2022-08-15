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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ разоблачила в Одессе медработника, сдававшего оккупантам позиции ВСУ (фото, видео)

СБУ задержание корректировщик агент Россия вторжение медработник Одесса
СБУ разоблачила медработника в Одессе, работавшего на ВС РФ

Полученную информацию ВС РФ хотели использовать для нанесения ракетных ударов и планирования работы ДРГ в области.

Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании агента РФ, который собирал разведывательные данные о дислокации подразделений украинской армии, а также функционировании аэродромов и военных полигонов в Одесской области. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, завербованным оказался медработник одного из госучреждений региона. Подозреваемый не скрывал своих пророссийских взглядов и откровенно высказывался в Telegram-каналах, которые курируются спецслужбами РФ. Предложение о сотрудничестве медицинский работник получил через мессенджер.

Как утверждают в СБУ, агент РФ в своих докладах информировал оккупантов о численности личного состава ВСУ и военной техники, которая расположена на полигонах. Помимо этого, подозреваемый передавал сведения с точными координатами объектов Сил обороны, указывал количество обустроенных защитных сооружений и детально описывал территорию, прилегающую к местам дислокации подразделений украинской армии.

СБУ задержание корректировщик агент Россия вторжение медработник Одесса
СБУ разоблачила медработника в Одессе, работавшего на ВС РФ
СБУ задержание корректировщик агент Россия вторжение медработник Одесса
СБУ разоблачила медработника в Одессе, работавшего на ВС РФ
СБУ задержание корректировщик агент Россия вторжение медработник Одесса
СБУ разоблачила медработника в Одессе, работавшего на ВС РФ
СБУ задержание корректировщик агент Россия вторжение медработник Одесса
СБУ задержание корректировщик агент Россия вторжение медработник Одесса
СБУ задержание корректировщик агент Россия вторжение медработник Одесса

Полученную информацию ВС РФ хотели использовать для нанесения ракетных ударов и планирования работы ДРГ. Общение с кураторами происходило с соблюдением конспирации, поскольку корректировщик не хотел получить "неприятности в госучреждении".

Подозреваемому предъявлено подозрение по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена". Суд отправил агента РФ под стражу, и если его вина будет доказана — ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

СБУ разоблачила медработника в Одессе, работавшего на ВС РФ

Напомним, ранее СБУ разоблачила и задержала коллаборанта, который сотрудничал с оккупантами и корректировал ракетный удар ВС РФ по зданию Харьковской ОГА.

Также сообщалось, что СБУ выдворила из Украины двух криминальных авторитетов, которые пытались вступить в ряды столичных добровольческих подразделений.