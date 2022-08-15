СБУ разоблачила в Одессе медработника, сдававшего оккупантам позиции ВСУ (фото, видео)

Полученную информацию ВС РФ хотели использовать для нанесения ракетных ударов и планирования работы ДРГ в области.

Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании агента РФ, который собирал разведывательные данные о дислокации подразделений украинской армии, а также функционировании аэродромов и военных полигонов в Одесской области. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, завербованным оказался медработник одного из госучреждений региона. Подозреваемый не скрывал своих пророссийских взглядов и откровенно высказывался в Telegram-каналах, которые курируются спецслужбами РФ. Предложение о сотрудничестве медицинский работник получил через мессенджер.

Как утверждают в СБУ, агент РФ в своих докладах информировал оккупантов о численности личного состава ВСУ и военной техники, которая расположена на полигонах. Помимо этого, подозреваемый передавал сведения с точными координатами объектов Сил обороны, указывал количество обустроенных защитных сооружений и детально описывал территорию, прилегающую к местам дислокации подразделений украинской армии.

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Полученную информацию ВС РФ хотели использовать для нанесения ракетных ударов и планирования работы ДРГ. Общение с кураторами происходило с соблюдением конспирации, поскольку корректировщик не хотел получить "неприятности в госучреждении".

Подозреваемому предъявлено подозрение по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена". Суд отправил агента РФ под стражу, и если его вина будет доказана — ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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Напомним, ранее СБУ разоблачила и задержала коллаборанта, который сотрудничал с оккупантами и корректировал ракетный удар ВС РФ по зданию Харьковской ОГА.

Также сообщалось, что СБУ выдворила из Украины двух криминальных авторитетов, которые пытались вступить в ряды столичных добровольческих подразделений.