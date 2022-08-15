Российские криминальные авторитеты пытались вступить в добробаты Киева — СБУ

Спецслужба выдворила из Украины двух россиян. Один из них был в санкционном списке СНБО, второго ранее судили за убийство.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух российских уголовников, сообщает пресс-служба СБУ. Один из задержанных оказался криминальным авторитетом, который находился в санкционном списке СНБО, поэтому ему был запрещен въезд на территорию Украины. Другой задержанный — российский рецидивист, которого в России судили за совершение различных преступлений, в том числе за убийство. В Украине он находился нелегально.

По данным спецслужбы, оба россиянина пытались вступить в киевские добровольческие батальоны.

"Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили потенциальную угрозу и задержали обоих злоумышленников, — отметили в СБУ. — В целях недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины".

Ранее стало известно, что российская ЧВК "Вагнера" завербовала в колониях как минимум 1,5 тыс. заключенных, которых отправляют на войну в Украину. Тех, кто не хочет воевать, помещают в штрафные изоляторы.

В июле в сети опубликовали видеоролик, снятый, предположительно в Адыгейской колонии, на котором заключенных агитируют ехать на войну. На видео слышно, как один из осужденных говорит, что людей зовут в Украину "то ли красть, то ли воевать".

По данным украинской разведки, после подписания и выполнения контрактов, заключенным обещают полную амнистию.