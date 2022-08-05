ЧВК "Вагнера" завербовала 1,5 тыс. заключенных в 17 регионах РФ, — СМИ

Осужденных, которые отказываются воевать в Украине, отправляют в штрафной изолятор.

Российская частная военная компания "Вагнера" завербовала в колониях на территории 17 регионов РФ по меньшей мере 1,5 тысячи заключенных для участия в полномасштабной войне против Украины. Тех, кто отказывается воевать, отправляют в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщает российское издание "Верстка".

По данным журналистов, на базе одного из учреждений в Ростове-на-Дону заключенные по 20 часов в день проходят подготовку для отправки на фронт. В издании сообщили, что вербовка в ЧВК "Вагнера" происходит, в частности, в таких колониях:

Тульская (ИК-1, ИК-4, ИК-5)

Ярославская (ИК-2, ИК-3, ИК-12)

Ленинградская (ИК-3)

Рязанская (ИК-3, ИК-5)

Новгородская (ИК-7)

Архангельская колония

Псковской области (ИК-6)

Республики Коми (ИК-19, ИК-25)

Карелия (ИК-7)

Санкт-Петербург (ИК-6, ИК-7)

Заключенным, согласившимся воевать в Украине, обещают зарплату в размере примерно 200 тысяч рублей (около 120 тысяч гривен), выплату больничных в случае ранения в размере 300 тысяч рублей (около 180 тыс. грн) и "гробовых" при гибели — 5 млн рублей (примерно 3 млн грн).

По данным расследователей, первая группа заключенных отправилась в зону боевых действий 20 июля. Уже 12 осужденных попали в госпиталь в Луганске с боевыми ранениями, они проходят лечение под позывными. По меньшей мере пятеро заключенных погибли.

Напомним, по данным правозащитников, близкий к президенту РФ Владимиру Путину российский бизнесмен Евгений Пригожин лично посещал колонии с целью вербовки заключенных в "ЧВК Вагнера".

В мае военные эксперты сообщили, что у "вагнеровцев" появилась авиация и они используют ее в ходе полномасштабной войны.