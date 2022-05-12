У боевиков ЧВК "Вагнер" появилась боевая авиация, - военный эксперт (видео)

Частные военные компании используют авиацию, переделывая гражданскую авиацию для своих целей. "Вагнеровцы" же используют российские Су-25, что может говорить о страхе летчиков ВС РФ летать над линией фронта.

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Боевики из частной военной компании "Вагнер" начали использовать авиацию. Об этом сообщает военный эксперт Глеб Парфенов в Телеграме.

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Российский телеграм-канал опубликовал видео работы штурмовика Су-25 "Грач" в районе Попасной. Заявлялось, что самолет летит на сверхнизкой высоте для удара по украинским позициям. Публикацию опубликовали у себя боевики "Вагнера".

"Слухи об авиации над Попасной с нетрадиционной для ВКС России и ВВС Украины маркировкой все-таки появились. В мире сейчас тренд на каршеринг, "оркестр" (так называют наемников ЧВК) же уже давно пользуется плэйншерингом, кто в теме, тот знает", — написали вагнеровцы.

Как пишет Парфенов, авиация у частных военных компаний — не новинка. Однако все они переделывают гражданскую авиацию для своих целей. Так было с известной американской ЧВК Academy. Российские "вагнеровцы" же взяли "в аренду" полноценный боевой самолет.

Что означает наличие авиации у наемников?

Как пишет эксперт, наличие боевой авиации у чвкашников может говорить о следующем:

Авиацию передали для большей координации с наземными частями ЧВК "Вагнер", которые как раз находятся в Попасной Страх российских военных летать над линией фронта. Авиация ВКС России стала реже работать, в том числе на Донецком направлении.

Исходя из этого Парфенов делает вывод, что наличие у наемников авиации на общевойсковых операциях фактически доказывает, что Россия — failed state.

"Предоставление субъектности таким организациям будет иметь очень заметные последствия во время Смуты в России – за умеренные средства эти наемники также будут бомбить Екатеринбург и Казань, как сейчас планируют бомбить нас. А Смута, она же не заставит себя ждать", — резюмирует эксперт.

Напомним, экс-наемник ЧВК "Вагнера" заявил, что поражение войск РФ под Киевом было неизбежным. Они не считали ВСУ серьезной угрозой.

7 апреля мэр Ирпеня Анатолий Федорук рассказал, что у 90% погибших жителей обнаружены пулевые поражения. По его словам, в массовых убийствах гражданских принимали участие боевики "Вагнера".