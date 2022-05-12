У бойовиків ПВК "Вагнера" з'явилася бойова авіація, — військовий експерт (відео)

Приватні військові компанії використовують авіацію, переробляючи цивільну авіацію для своїх цілей. "Вагнерівці" ж використовують російські Су-25, що може свідчити про страх льотчиків ЗС РФ літати над лінією фронту.

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Бойовики із приватної військової компанії "Вагнера" почали використовувати авіацію. Про це повідомляє військовий експерт Гліб Парфенов у Телеграмі.

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Російський телеграм-канал опублікував відео роботи штурмовика Су-25 "Грач" у районі Попасної. Заявляли, що літак летить на наднизькій висоті для удару по українських позиціях. Публікацію опублікували в себе бойовики "Вагнера".

"Чутки про авіацію над Попасною з нетрадиційним для ПКС Росії та ВПС України маркуванням все-таки з'явилися. У світі зараз тренд на каршеринг, "оркестр" (так називають найманців ПВК) уже давно користується плейншерингом, хто в темі, той знає", — написали вагнерівці.

Як пише Парфенов, авіація у приватних військових компаній — не новинка. Проте всі вони переробляють цивільну авіацію для своїх цілей. Так було з відомою американською ПВК Academy. Російські "вагнерівці" взяли "в оренду" повноцінний бойовий літак.

Що означає наявність авіації в найманців?

Як пише експерт, наявність бойової авіації у пвкашників може свідчити про таке:

Авіацію передали для більшої координації з наземними частинами ПВК "Вагнера", які знаходяться в Попасній. Страх російських військових літати над лінією фронту. Авіація ПКС Росії почала рідше працювати, зокрема на Донецькому напрямку.

З огляду на це, Парфенов робить висновок, що наявність у найманців авіації на загальновійськових операціях фактично доводить, що Росія — failed state.

"Надання суб'єктності таким організаціям матиме дуже помітні наслідки під час Смути в Росії — за помірні кошти ці найманці також бомбитимуть Єкатеринбург і Казань, як зараз планують бомбити нас. А Смута, вона ж не забариться", — резюмує експерт.

Нагадаємо, екснайманець ПВК "Вагнера" заявив, що поразка військ РФ під Києвом була неминучою. Вони не вважали ЗСУ серйозною загрозою.

7 квітня мер Ірпеня Анатолій Федорук розповів, що у 90% загиблих мешканців виявлено кульові ураження. За його словами, в масових убивствах цивільних брали участь бойовики "Вагнера".