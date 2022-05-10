Поразка російських військ під Києвом була неминучою, — екснайманець ПВК "Вагнера"

Колишній "вагнерівець" Марат Габідуллін розповів, що російські військові не вважали ЗСУ серйозною загрозою і були зненацька захоплені тим, що українська армія чинила їм сильний опір.

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Поразка російських військ у боях за Київ була неминучою, тому що військові Росії не стикалися безпосередньо із сильним ворогом, а також не вважали збройні сили України серйозною загрозою. Про це заявив колишній боєць приватної російської військової структури "Вагнер" Марат Габідуллін в інтерв'ю Reuters.

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Він воював у Сирії та на Донбасі на боці Росії та вийшов із групи "Вагнер" у 2019 році. За словами Габідулліна, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, йому зателефонував вербувальник і запропонував повернутися на війну в Україні як найманець. Проте колишній "вагнерівець" відмовився, а своє рішення він пояснив тим, що знав, що російські сили не справлятимуться зі своїм завданням.

"Вони були захоплені зненацька тим, що українська армія так люто чинила опір і що вони зіткнулися зі справжньою армією", — сказав Габідуллін про невдачі Росії в Україні.

Марат Габідулілн розповів, що люди з Росії, сказали йому, що вони очікували зіткнутися з різношерстими ополченцями, коли вони вторгнуться в Україну, а не з добре навченими регулярними військами.

"Хлопці, це помилка", — сказав він у відповідь.

Нагадаємо, 7 квітня мер Ірпеня Анатолій Федорук розповів, що у 90% загиблих мешканців виявлено кульові ураження. За його словами, у масових убивствах цивільних брали участь бойовики "Вагнера".

26 квітня українські військові розповіли, що знищили російських бійців "Вагнера" на території Луганської області. А тижнем до цього, ЗСУ знищили майже 20 бойовиків цього підрозділу в районі Попасної Луганської області.

10 травня колишній лідер проросійських бойовиків на Донбасі Ігор Стрєлков визнав, що контрнаступ українських військових у Харківській області перетворив на "втечу" підрозділи російської армії та бойовиків "Л/ДНР".