Влаштували "теплий прийом". ЗСУ ліквідували "вагнерівців" під Луганськом (фото)

Українські військові повідомляють, що найманці РФ були озброєні до зубів і в найсучаснішому екіпіруванні, а за їхніми спинами були операції в Сирії та інших гарячих точках.

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Російських найманців із приватної військової компанії "Вагнер" ліквідували на території Луганської області. Про це повідомляють на сторінці 24-ї ОМБр імені короля Данила у Facebook.

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За даними військових, командування російської армії відправило в район Попасної найманців після того, як місцеві бойовики та контрактники з "6-го козачого полку" зазнали поразки на цій же ділянці. Окрім цих озброєних формувань, українські військові розгромили й регулярні війська 150-ї дивізії ЗС РФ.

Представники 24-ї ОМБр також зазначають, що вступили в бій із найманцями з колишньої ПВК "Вагнера", яка тепер отримала нову назву — ПВК "Ліга".

"Тижнем раніше групу цієї ж "Ліги" в кількості понад 20 осіб ліквідували наші артилеристи й добили піхотинці в стрілецькому бою на околицях Попасної, безрезультатно захопити яку окупант намагається вже понад 50 днів. Озброєні до зубів найманці, в найсучаснішому екіпіруванні, за спинами яких операції в Сирії та інших гарячих точках, знайшли свою безславну смерть на українській землі. Вас ніхто сюди не кликав, але "теплий прийом" ми Вам обіцяємо", — йдеться в повідомленні 24-ї ОМБр.

[ + – ] Результат роботи 24-ї ОМБр під Попасною

Раніше Фокус розповідав, що мер Миколаєва Олександр Сенкевич зізнався, що місто готується до атаки російської армії. Росія перекидає зброю та військові ресурси з Криму до Херсонської області для подальшого наступу на Миколаїв. Він зазначив, що в регіоні ворожі війська накопичують техніку, тому в Миколаєві очікують напад чи оточення міста.