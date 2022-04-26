Устроили "теплый прием". ВСУ ликвидировали "вагнеровцев" под Луганском (фото)

Украинские военные сообщают, что наемники РФ были вооружены до зубов и в самой современной экипировке, а за их спинами были операции в Сирии и других горячих точках.

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Российские наемники из частной военной компании "Вагнер" ликвидированы на территории Луганской области. Об этом сообщается на странице 24-й ОБМр имени короля Даниила в Facebook.

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Согласно данным военных, командование российской армии отправило в район Попасной наемников после того, как местные боевики и контрактники из "6-го казачьего полка" потерпели поражение на этом же участке. Помимо этих вооруженных формирований, украинские военные разгромили и регулярные войска 150-й дивизии ВС РФ.

Представители 24-й ОМБр также отмечают, что вступили в бой с наемниками из бывшей ЧВК "Вагнер", которая теперь получила новое название — ЧВК "Лига".

"Неделей ранее группа этой же "Лиги" в количестве более 20 человек была ликвидирована нашими артиллеристами и добита пехотинцами в стрелковом бою на окраинах Попасной, безуспешно захватить которую оккупант пытается уже более 50 дней. Вооруженные до зубов наемники, в самой современной экипировке, за спинами которых операции в Сирии и других горячих точках нашли свою бесславную смерть на украинской земле. Вас никто сюда не звал, но "теплый прием" мы Вам обещаем", — говорится в сообщении 24-й ОМБр.

[ + – ] Результат работы 24-й ОМБр под Попасной

Ранее Фокус рассказывал, что мэр Николаева Александр Сенкевич признался, что город готовится к атаке российской армии. Россия перебрасывает оружие и военные ресурсы из Крыма в Херсонскую область для дальнейшего наступления на Николаев. Он отметил, что в регионе вражеские войска накапливают технику, поэтому в Николаеве ожидают нападение или окружение города.